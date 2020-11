Bettarini e Dayane, subito scontro al GF Vip: tutta la verità, parla Signorini

Stefano Bettarini e Dayane Mello hanno avuto subito un confronto al Grande Fratello Vip. Introducendolo come nuovo concorrente, Signorini ha subito invitato il pubblico a fare caso alla reazione della modella. E in effetti Dayane è corsa dall’altra parte del salotto ed è stata l’ultima a salutarlo. Non è potuta scappare dal confronto, però. Signorini infatti l’ha chiamata in confessionale e ha subito fatto domande sulla storia che hanno avuto ai tempo dell’Isola dei famosi. Lei era concorrente, lui era invitato e quando Dayane è stata eliminata c’è stato un flirt. La foto del bacio era finita sulla copertina di Chi, ma Dayane pare non se lo aspettasse.

In confessionale ha spiegato che non si aspettava dell’ingresso di Bettarini, ma ha colto l’occasione per fare chiarezza. E lo ha fatto a chiare lettere: “È il momento di chiarire: una sco…ta e basta. Una. Te lo dico, non ho niente da nascondere”. Si sono frequentati solo per una notte, ha aggiunto ancora la Mello, ed è apparsa in copertina a sua insaputa. Dayane si è fatta un’idea precisa su come siano andate le cose: secondo lei è stato Stefano a organizzare tutto e a vendere la foto per andare in copertina. Si è sentita usata, insomma.

Bettarini ha spiegato che quando è arrivato in Honduras non sapeva chi fosse Dayane Mello ed è venuto a conoscenza del suo nome leggendolo tra i partecipanti all’Isola. Inoltre Dayane aveva rivelato nel corso di un’intervista prima di partire per il reality show che le piaceva l’inviato. Perciò quando è stata eliminata e hanno passato dei giorni nello stesso villaggio e c’è stato un avvicinamento. A questo punto Signorini ha invitato Dayane ad andare in salotto e c’è stato il confronto con Bettarini, che attendeva lì da solo.

Stefano ha detto che ha seguito la diretta quando Dayane ha parlato di lei e ha subito detto: “Beccarsi del co…ne da te è un complimento”. Ha messo in chiaro di non essere entrato al GF Vip per la seconda volta per mettere lei in cattiva luce o per merito suo. Quando Bettarini ha usato il termine storia per definire la loro frequentazione, Dayane ha chiarito che non è stata una storia. Così Stefano le ha spiegato che non sapeva neanche chi lei fosse all’Isola dei famosi e le ha detto di aver passato agli autori le chat e le foto di quel periodo.

Alfonso è intervenuto per richiamarli sul linguaggio che stavano usando e li ha invitati a chiarirsi, visto che dovranno passare molto tempo insieme. Bettarini ha detto che è stata lei a tirarlo in ballo, lui non l’avrebbe fatto. Non è molto d’accordo sul ricominciare da zero, ma ci proverà magari. Sarà di sicuro argomento di discussione nei prossimi giorni nella Casa, ma Signorini ci ha tenuto a fare subito chiarezza sulle foto e ha scagionato Bettarini.

Quindi ha spiegato alla modella che nella produzione dei reality show ci sono dei fotografi e che colui che ha scattato la foto a Stefano e Dayane all’Isola dei famosi è uno dei paparazzi più celebri in Italia. Quindi inviando quella foto ha solo fatto il suo lavoro, Stefano non c’entrava nulla. Appresa la verità, Dayane ha chiesto scusa e lui ha accettato di ricominciare.