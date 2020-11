Bettarini affronta Pretelli: “Messaggi a Nicoletta?” De Filippi tirata in mezzo

Scossa al Grande Fratello Vip 5: l’entrata di Stefano Bettarini, come era prevedibile, ha già provocato nuove dinamiche all’interno del reality. Anche perché l’ex marito di Simona Ventura, come è noto, da quando ha appeso le scarpe al chiodo ha bazzicato parecchio in tv e ha avuto diversi flirt (prima di accasarsi con la giovane Nicoletta Larini) con donne famose. Tra queste Dayane Mello: il tema è stato subito affrontato da Signorini in diretta, in prima serata. Poi nella notte, il ‘Betta’ ha raggiunto Pierpaolo Pretelli che ha cercato un approccio con Nicoletta una volta terminato Temptation Island Vip.

Nel reality delle tentazioni Bettarini partecipò assieme all’attuale compagna. Tra i tentatori c’era proprio Pretelli che già nel corso della trasmissione cercò di avvicinarsi alla ragazza, senza successo. Terminato il gioco, Stefano e la fidanzata sono tornati più uniti che mai. E Pierpaolo che cosa combinò? Mandò un messaggio in direct su Instagram alla giovane, fatto che fece storcere il naso all’ex calciatore.

Ieri, finita la diretta, Stefano ha affrontato la questione con lo spasimante della Gregoraci. Nessun tono aspro, ma quel che c’era da dire è stato detto. I due uomini, nella camera arancione della Casa più spiata d’Italia e innanzi ad altri inquilini, tra cui Elisabetta Gregoraci, si sono chiariti, snocciolando i fatti post-Temptation Island:

“Tu, tu che fai tanto il cucciolone… a fine programma, che si esce insieme, hai scritto in direct (su Instagram, nda) alla mia fidanzata: ‘come stai?’” ha incalzato Bettarini che ha aggiunto: “E nel villaggio, quando le hai messo la ghirlanda al collo le hai bisbigliato nell’orecchio: ‘Sei proprio il genere di donna che vorrei avere fuori di qui’”.

Pretelli non ha accusato il colpo, spiegando al nuovo inquilino che un simile atteggiamento non voleva essere malizioso e non sarebbe stato riservato solo a Nicoletta. L’ex velino ha rivelato che quel messaggio (“Come stai?”) lo ha indirizzato a tutte le donne finita la trasmissione di Canale 5 in segno di amicizia. Ad esempio scrisse a Ursula Bennardo e Nilufar Addati la medesima cosa.

“Ho scritto a tutte le donne del villaggio ‘come stai?’. A tutte: Nilufar, Ursula, anzi mi hanno lasciato il numero di telefono, sono amico con tutte. La frase della ghirlanda era un minimo preparata, giusto per ricambiare che ero stato scelto dalle fidanzate”.

“A me lo fa, a me! Che vado a vedere dietro le curve. Ah, lo hai fatto con tutte? Sei un orsetto premuroso”, ha controreplicato Bettarini, rivolgendosi a tutta la camera. Elisabetta si è affrettata a difendere Pierpaolo, tentando di convincere Stefano che sia un ragazzo dolce e non incline a simili giochetti. Dal canto suo Pretelli ha fatto intendere che in un programma tv bisogna anche ‘giocare’ e creare dinamiche. Su questo Bettarini è stato più che d’accordo, tanto da tirare di mezzo Maria De Filippi, ovvero la Fascino, azienda che produce il reality delle tentazioni. Ecco i retroscena svelati dall’ex marito della Ventura:

“Allora, sapete bene che al programma devi dare, perché se non dai, capisci bene che… Chi ha fatto televisione lo sa, bisogna dare ai programmi, soprattutto a FA-SCI-NO (il nome della società di produzione di Maria De Filippi, nda). Ottocento autori da una parte, ottocento dall’altra, chi ti martella di qui, chi ti martella di là”.

“Sei un monello”, ha chiosato simpaticamente Elisabetta. Ci ha pensato Tommaso Zorzi ha chiudere la discussione: “Vedi Betta? Appena entrato: pam!”. “Non sono venuto qui a pettinare le bambole”, ha concluso Stefano. Il gioco si fa duro…

Di seguito il video integrale del confronto: