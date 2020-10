Nicoletta Larini e Bettarini, cosa è successo dopo Temptation: il rapporto

Circa tre anni e mezzo fa, nel mese di maggio, Nicoletta Larini, 26 anni, e Stefano Bettarini, 48, vedevano scoccare la prima scintilla d’amore. Da allora la coppia non si è più persa di vista e nemmeno la prova del nove di Temptation Island Vip, reality a cui hanno preso parte per testare la loro relazione, li ha scalfiti. Certo li ha provati emotivamente, ma non li ha divisi. Durante l’esperienza in terra sarda, come ricorderanno bene gli affezionati dello show, fu Nicoletta a entrare in profonda crisi emotiva, isolandosi dal resto delle ragazze e rifiutandosi si entrare in contatto con qualsivoglia tentatore.

Stefano, invece, instaurò un buon feeling con una corteggiatrice, senza però mai andare oltre il limite del consentito. Nicoletta ne soffrì molto ma alla fine uscì dal programma con il calciatore. E da allora? Come è proseguita la love story? Innanzitutto è stata preservata dal gossip: Stefano e la Larini, infatti, eccezion fatta per qualche sporadica intervista, hanno ripreso a coltivare il loro rapporto lontani da occhi indiscreti. Una cosa è quasi sicura: dopo Temptation non sembra esserci stata più alcuna burrasca sentimentale che abbia messo in forse il rapporto.

Adesso, però, una nuova ‘minaccia’ potrebbe farsi largo nella storia: l’ex marito di Simona Ventura è pronto a salpare per il Grande Fratello Vip 5, dove ci sono diverse donne intriganti. Non solo, con un paio di loro si è vociferato di legami particolari in riferimento al passato dell’ex calciatore: trattasi di Dayane Mello, modella brasiliana con la quale ha avuto un fugace flirt, ed Elisabetta Gregoraci. Con quest’ultima non c’è mai stata, ufficialmente, alcuna liaison. Il gossip, però, ha raccontato altro, seppur non ha mai avuto prove su una effettiva love story. Chissà…

Tornando a Nicoletta, Stefano si professa innamorato e assai legato alla giovane. D’altro canto, ha sempre sottolineato, a chi gli ha chiesto in questi anni di eventuali nozze e figli, di aver “già dato” in passato. Insomma, con la Larini pare che ci siano tutte le buone intenzioni di proseguire nel viaggio d’amore, ma niente matrimonio o bebè all’orizzonte.