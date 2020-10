Stefano Bettarini a ruota libera. L’ex calciatore, oggi personaggio televisivo, è stato protagonista dell’ultima puntata di Casa Chi, trasmissione web del magazine omonimo. L’ex marito di Simona Ventura, oggi legato sentimentalmente a Nicoletta Larini, ha rivelato diverse chicche relative ad alcuni personaggi impegnati attualmente al Grande Fratello Vip. La più ghiotta quella inerente a Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia e Bettarini si sono incrociati a Temptation Island Vip. All’epoca il primo era un tentatore e provò un approccio con Nicoletta, la quale non se lo filò un granché nel programma. Lui, però, non datosi per vinto, tentò un secondo approccio una volta conclusosi il reality delle tentazioni. La vicenda non è affatto piaciuta a Stefano che nel corso del talk Casa Chi ha mostrato il messaggio che Pierpaolo mandò alla Larini.

Stefano Bettarini smaschera Pierpaolo Pretelli: pubblicato il messaggio che l’ex velino mandò a Nicoletta Larini

“Quel tentatore lì, ce l’ho qui. Ho ancora la vena del collo gonfia”, ha affermato Bettarini, riferendosi a Pretelli e mostrando il messaggio che l’ex velino mandò a Nicoletta Larini poco dopo la fine delle riprese di Temptation Island Vip. Nulla di trascendentale, un semplice: “Nico, come stai?”. Stefano, che in passato ha fatto strage di cuore, però, sa bene che dietro a quel ‘candido’ sms si celava un tentativo di ‘sondare il terreno’. Il fatto è stato pure documentato in diretta (qui sotto lo screenshot). “Che sia un mezzo provolone mi pare che nella Casa sia già stato dimostrato”, ha concluso l’ex calciatore, sempre in riferimento a Pretelli. Spazio poi a Dayane Mello, con cui ebbe un fugace flirt. Il ‘Betta’ sostiene che la brasiliana stia cercando delle amicizie maschili in modo non del tutto disinteressato. Per dirla in gergo e alla Bettarini, alla “ndo cojo cojo, basta far parlare di sé”.

Bettarini: i rapporti con Andrea Damante oggi

Infine, l’ex marito di Simona Ventura ha parlato di Franceska Pepe, definita un po’ “svampita” ma al contempo molto “intelligente” e in grado di tenere alta l’attenzione su di sé nonostante l’eliminazione dal reality. Spazio quindi ad Andrea Damante. Con il deejay veronese strinse un bel rapporto di amicizia nella Casa più spiata d’Italia (i due presero parte alla prima edizione dei volti noti, in onda nell’autunno 2016). Peccato che poi, a causa della nomination che l’ex tronista riservò al ‘Betta’, i rapporti si raffreddarono. E lo sono tutt’ora. Stefano ha infatti raccontato di avere incontrato Damante in un ristorante milanese. C’è stato il saluto in un clima al quanto glaciale. “Si perdona, ma non si dimentica”, ha chiosato l’ex calciatore.