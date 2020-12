Grande Fratello Vip, scintille nella notte tra Sonia Lorenzini e Zorzi: la lite

Sembra proprio che nella casa del Grande Fratello Vip la pace in questa edizione non sia contemplata. Infatti, una delle new entry, Sonia Lorenzini, ha già scombussolato gli equilibri della Casa. Dopo il faccia a faccia tra Cristiano Malgioglio e Tommaso Zorzi durante la puntata, l’influencer di Riccanza e la nuova Vippona hanno avuto un’accesa lite nella notte.

Sembra proprio che tra i due influencer non corra buon sangue. Dei panni non sono stati ancora lavati, della ruggine non è stata ancora trattata. Come dice sempre Alfonso Signorini, quale miglior posto per affrontare i propri problemi se non il Grande Fratello? Zorzi non la penserebbe così, da quanto è successo ieri notte. Ma Sonia Lorenzini, sì. Difatti, non ha perso occasione per poter riversare su Tommaso vecchi screzi del passato.

L’influencer ha accusato Zorzi di essersi comportato male nei suoi confronti in più occasioni. Fra le tante cose, una presa in giro sui social network che Tommaso ha fatto ai danni della Lorenzini in seguito ad una serata passata in compagnia, tra amici.

Oltre a ciò, Sonia ha ricordato al concorrente di Riccanza un suo ulteriore fastidioso comportamento. Infatti, lo ha accusato di aver fatto finta di non conoscerla ad un evento, dopo una settimana da quanto accaduto. Quindi, la Lorenzini ha attaccato così Tommaso:

“Sei un bugiardo devi raccontare come sono andate le cose. Tu mi conoscevi perché avevamo passato una serata tutti insieme in allegria. Poi mi hai presa in giro in alcune tue storie, con tanto di nome e cognome. Il caso ha voluto che la settimana dopo ci siamo trovati ad un evento, hai salutato tutti gli amici in comune, sei arrivato a me e hai finto di non conoscermi. Se mi prendi in giro abbi il coraggio di salutarmi. Poi in un programma hai fatto il verso del vomito dopo aver visto una mia foto. Ti sembra bello?”

Per parte sua, Tommaso invece ha accusato Sonia di essere entrata al Grande Fratello Vip per fare “il suo circo”. Frase che non è proprio andata giù alla Lorenzini. Anche Malgioglio, al momento della sua entrata, ha dimostrato delle rimostranze.

Inoltre, Zorzi si è scagliato contro la ragazza ammettendo la sua stanchezza dopo 90 giorni dentro la Casa. Stanchezza di cui la Lorenzini si starebbe approfittando. E ha ribadito che avrebbe avuto mesi prima che lui entrasse nel programma di Canale 5 per sistemare le cose tra loro. A questo la Lorenzini ha risposto:

“Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Se sono venuta un motivo ci sarà. […] Poi alla fine ricordati di un gesto brutto che hai fatto nei confronti di una donna. Sapessi quanto mi hai frantumato il cac***o. Tu hai detto ‘hanno liberato il circo’, mi hai provocata. Sei abituato che la gente non ti risponde, ma non me non attacca. Ok?!”

Zorzi alla fine ha chiesto alla new entry di ignorarlo e di non parlargli più ma tornando sui suoi passi ha aggiunto:

“Mi fa orrore questa cosa. Ma come si permette questa qui a venire al GF Vip per dirmi certe cose? Se aveva un problema e le dava così fastidio ha avuto 8 mesi per dirmi tutto. Ora non voglio parlare con nessuno, lasciatemi un po’ da solo che devo pensare. Sono un leone chiuso nel bagagliaio di una Panda. Non ce la posso fare, mamma mia cosa mi hanno combinato. Se vuole il teatrino io le dò anche quello”

Dopo le discussioni create in questi mesi da Dayane Mello, l’ultima con Selvaggia Roma, che è uscita ieri al televoto, sembra che gli equilibri della Casa verranno ulteriormente rovesciati. Potrebbe essere la nuova concorrente a portare più pepe tra i concorrenti. Staremo a vedere come proseguiranno le cose lei e Tommaso Zorzi.