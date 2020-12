Grande Fratello Vip, accesa lite tra Selvaggia e Dayane: il fatto

È nuovamente bufera all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. E ancora la protagonista è Dayane Mello. Stavolta la modella brasiliana ha scagliato la sua ira nei confronti di quelle che fino ad ora sono state le sue amiche, Selvaggia Roma e Giulia Salemi.

Dopo le ultime rivelazioni su Mario Balotelli che hanno riacceso i riflettori su di lei, La Mello si è distinta nuovamente per il suo caratterino. Ha avuto da ridire infatti su uno scherzo ai danni di Pierpaolo Pretelli che le due influencer hanno portato avanti verso le cinque del mattino con l’aiuto anche di Giacomo Urtis. La modella si è lamentata sottolineando la mancanza di rispetto che, a suo parere, le ragazze hanno avuto. Queste ultime sarebbero ree di aver disturbato i coinquilini nell’unico orario in cui i Vipponi possono godere del buio e riposare un po’.

Dayane ha sollevato un polverone. Infatti, mentre si trovava in giardino con Tommaso Zorzi e Pretelli ha raccontato a quest’ultimo quanto avvenuto. Presente anche Stefania Orlando che faceva capolino dalla porta e ha sentito le lamentele della modella. Lì con loro c’era anche Selvaggia che ne approfittava per riposarsi.

Una volta sveglia, Dayane ha iniziato a confrontarsi con la Roma. Lei ha ribadito che era un semplice scherzo e ha accusato la Mello di predicare e bene e razzolare male. A detta dell’influencer molto spesso anche la modella nei giorni passati non si sarebbe preoccupata del riposo dei coinquilini della Casa. Allo stesso tempo Selvaggia ha urlato contro Dayane: “Non è stata una mancanza di rispetto. Qua dentro non si può fare nulla, ti commenti da sola, ti rode sempre il cu*o. Che pa**e”.

A questo punto la modella l’ha incalzata e ha ricordato alla Roma alcuni scherzi per lei inaccettabili durante i quali si è sprecato cibo, in particolare un uovo: “Non è giusto giocare con il cibo”, ha detto Dayane.

Dayane Mello, il confronto con Giulia Salemi

In seguito alla discussione con Dayane, Selvaggia si è sfogata con Stefania che, forte della sua inimicizia dichiarata con la modella, le ha consigliato di non cadere nella trappola della Mello. Per la Orlando Dayane alza polveroni per poi dichiararsi vittima della situazione.

La modella brasiliana ha cercato in seguito anche il confronto con Giulia Salemi. Questa è stata molto più pacata di Selvaggia e le ha chiarito come non ci sia la necessità di fare di ogni cosa un dramma. Inoltre ha ribadito che nella Casa del Grande Fratello, da che mondo è mondo, gli scherzi sono sempre stati fatti:”Non siamo in collegio, Grande Fratello è famoso per gli scherzi. Poi è successo una sera, non sempre”. Ma al contempo ha rassicurato Dayane: non capiterà più una cosa del genere.