Grande Fratello Vip, Dayane Mello e il ‘Balotelli segreto’: nuove rivelazioni

Dayane Mello torna a parlare del suo rapporto con Mario Balotelli. Con il calciatore bresciano, che proprio in queste ore è tornato al centro dell’attenzione mediatica sportiva avendo firmato un contratto con il Monza Calcio, la modella brasiliana ha vissuto una love story in passato. Il legame le ha lasciato un bel ricordo tanto che a colloquio con Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip, Dayane ha raccontato dei dettagli inediti e degli aneddoti curiosi su Super Mario, facendolo emergere come un uomo estremamente romantico e generoso, ben differente dall’immagine da ‘dannato’ con cui spesso è stato dipinto dall’opinione pubblica.

Cristiano, che da quando è sbarcato nel reality di Canale 5 ha vestito i panni del confidente, ha prima dedicato tempo a Tommaso Zorzi, riuscendo a fargli affrontare il capitolo ‘Sentimenti per Francesco Oppini’, poi si è rivolto alla Mello, stimolandola ad aprirsi maggiormente.

“Che cosa ti fa diventare a volte aggressiva, perché tu sei una brava ragazza, ma sei sempre sull’attacco, ma perché?”, ha incalzato il paroliere con fare comprensivo. Dayane ha detto di non sapere in particolare perché ha volte in lei scattano determinate reazioni. “Forse perché sono disillusa dalla vita e dall’amore, io voglio vicino una persona che mi ama, che mi rispetta, oggi mi devo proteggere”, ha aggiunto la gieffina sudamericana. Ed è proprio introducendo un simile discorso che ha pensato a Balotelli, confessando episodi vissuti con lui.

“Il romanticismo di Balotelli mi ha sconvolto”, ha sussurrato la Mello che ha poi approfondito il tema. Innanzitutto ha spiegato che quando si sono frequentati erano entrambi molto giovani e ciò non gli ha permesso di potersi “vivere” con piena consapevolezza. Dopodiché ha ricordato che si sono detti addio anche per motivi logistici quando lui firmò un contratto per Manchester City, volando in Inghilterra.

E poi? Che rapporti hanno avuto? Si sono mai più rivisti? “Dopo che ho finito la storia con il padre di mia figlia (Stefano Sala, ndr) ci siamo visti… ci rivediamo spesso”, ha fatto sapere, specificando che gli incontri si sono svolti o si svolgono in amicizia “solo per fare due chiacchiere”.

Prima di raccontare le ‘romanticherie’ di Super Mario la modella è tornata sulla frase tanto discussa che ‘Balo’ le ha rivolto proprio durante la sua permanenza nel programma Mediaset: “‘Che brutto quello che ha detto’, ed ho capito che non era una cosa molto carina. Una persona che mi sta vicina a me deve dare amore. Ho bisogno di un uomo che mi faccia sentire importante, speciale, donna…”

Sempre a colloquio con Malgioglio, Dayane ha narrato il ‘Balotelli segreto’, quello privato che non traspare su giornali e magazine: