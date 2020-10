Balotelli, sorpresa a Enock al GF Vip: la battuta irrigidisce Dayane Mello

Mario Balotelli entra nella Casa di Cinecittà per riabbracciare suo fratello Enock, nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip. Per la prima volta, il calciatore approda in un reality, ma solo per qualche ora. Inizialmente l’attaccante attende nel Cucurio, dove può commentare quanto accade in Casa su Twitter. Più volte, Balotelli ha fatto sentire la sua opinione su quello che succede nel reality, attraverso il social. Ovviamente, Mario non può non seguire l’esperienza di Enock all’interno della Casa. Ed ecco che arriva il momento per i due fratelli, che hanno dovuto affrontare molti momenti difficili durante la loro infanzia, di rivedersi. Prima, però, Signorini parla con il gieffino in confessionale, dove racconta nuovamente la storia della sua famiglia. Non sa ancora che sta per incontrare suo fratello, per cui nutre una stima davvero importante. Il calciatore, per il concorrente, rappresenta un esempio da seguire. Dichiara, inoltre, che senza di lui sarebbe come camminare con una gamba sola.

Emozionato, racconta che gli ha insegnato a vivere e ad affrontare al meglio la vita. Di fronte a queste parole, Alfonso si dice convinto del fatto che dietro la sua immagine da ragazzo forte ci sia un grande cuore che batte. Dopo di che, il conduttore chiede agli altri Vip di recarsi in veranda e sparpagliarsi come preferiscono, senza uscire in giardino. Quando Enock torna nel salotto, trova i suoi compagni d’avventura frizzati! Il freeze arriva anche per il giovane gieffino e, subito dopo, arriva Balotelli! Entrambi non riescono a trattenere le risate, mentre si guardano negli occhi. A grande sorpresa, il calciatore tira fuori il telefono e avvia una videochiamata con la loro famiglia. In questo modo, Enock ha modo di vedere i suoi genitori, che a distanza fanno il tifo per lui.

Balotelli ed Enock si confrontano, sedendosi uno di fronte all’altro. “Io sono la sua gamba destra? E lui è la mia gamba sinistra”, dichiara Mario. Nel frattempo, Signorini chiede a Dayane Mello se vorrebbe il calciatore come concorrente. La modella, che ha spesso parlato del calciatore nel reality, risponde in modo positivo. Ma lui le una battuta forse poco carina a cui la modella risponde: “Non commento”. Inizialmente emozionata nel vederlo, Dayane si irrigidisce dopo questa affermazione. A questo punto, l’attaccante cerca di rasserenare la situazione facendo presente che la sta prendendo un po’ in giro. I due poi si dichiarano a vicenda il bene che provano l’uno nei confronti dell’altra.

Prima di uscire dalla Casa, Balotelli svela a Francesco Oppini di aver ricevuto un messaggio da parte della sua fidanzata. Il calciatore mostra al gieffino le romantiche parole della donna, mantenendo la distanza. Infine, ridendo, consiglia a Elisabetta Gregoraci e a Pierpaolo Pretelli di fare i bravi.

A fine puntata, Signorini fa presente la battuta sgradevole di Mario nei confronti di Dayane. Il conduttore consiglia al calciatore di chiedere scusa alla Mello.