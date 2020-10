Dayane torna su Balotelli: “Enock potrebbe fare da tramite”, e con Oppini…

Dayane Mello sta vivendo delle forti emozioni al Grande Fratello Vip 5, ma forse un po’ contrastanti. Stiamo parlando di emozioni sentimentali, tra i ricordi con Mario Balotelli che non la abbandonano mai e le nuove sensazioni per Francesco Oppini. Da giorni sui social network i più attenti avevano notato una strana alchimia tra Francesco e Dayane al Gf Vip, ma lui è sempre stato molto composto e soprattutto al suo posto. Oppini è infatti fidanzato e innamorato, per cui non si è mai sbilanciato né con i fatti né con le parole. Dayane anche è sempre rimasta al suo posto, nel senso che non ha mai fatto nulla che potesse compromettere l’amicizia con Francesco o la sua storia con Cristina. La concorrente ha rispetto per la loro relazione e non si farebbe mai avanti, tuttavia ha avvertito il bisogno di confessare a qualcuno nella Casa che le piace Francesco. Sì, lo ha proprio confessato!

Gf Vip, a Dayane piace Francesco Oppini: la confessione a Pierpaolo

Dayane ha confidato a Pierpaolo che le piace qualcuno nella Casa. Lui ha fatto diversi tentativi per arrivare al nome ed è rimasto scioccato scoprendo che si trattasse di Oppini. Non se lo aspettava, insomma. Ma la Mello ha subito specificato: “Però non posso permettermi”. Questo è accaduto nei giorni scorsi, oggi invece Dayane è tornata a parlare di Mario Balotelli. Lo ha fatto con Adua mentre erano nelle vasche da bagno. Alla sua compagna di avventura ha confermato che era completamente innamorata di Mario e che le piace in modo particolare la sua riservatezza. Pare abbia una preferenza per gli uomini riservati. Poi non ha nascosto speranze per il futuro: “Enock potrebbe fare da tramite. Se dovessi entrare nelle grazie del fratello sarebbe importante. Enock conoscendomi adesso, vedendo la persona che sono…”. Insomma, spera che Balotelli possa cambiare idea sul loro rapporto e darle una seconda possibilità. Anzi, la terza. O chissà la quarta.

Dayane Mello ripensa a Balotelli e spera che Enock possa fare da tramite: le news dal Gf Vip

Tra i due ci sono stati diversi tira e molla, infatti. Una delle ultime volte si sono allontanati a causa di Dayane, pare di capire dalle sue parole: “Eravamo giovani. Io ero pazza. Poi sono maturata, ho avuto una figlia però ci siamo ritrovati e io ho fatto la cogl…na di nuovo”. Potrebbe essere finita per l’ennesima volta perché Dayane avrebbe avuto una frequentazione con un amico del calciatore e lui lo avrebbe scoperto. La conversazione è stata un continuo bisbiglio per cui alcune parole non erano molto chiare, ma il Grande Fratello Vip potrebbe mandarle in onda con i sottotitoli in modo da rendere tutto più chiaro. Cosa farà adesso Balo? La scorsa volta non ha reagito proprio bene…