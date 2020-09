Dayane Mello e Balotelli, lei si dichiara al Gf Vip: Mario non reagisce bene

Il Gf Vip 5 è iniziato da pochi giorni ma sta già succedendo di tutto! Qualcuno su Twitter ha giustamente osservato che gli autori possono prendersi qualche giorno di relax e stare a guardare, perché i concorrenti stanno creando da soli dinamiche e argomenti di cui parlare. Tra scherzi e argomenti seri su cui confrontarsi, ieri sera è arrivata una confessione che sta facendo parecchio discutere. Dayane Mello è innamorata di Mario Balotelli? Questo è sembrato di capire dalle parole della modella di stanotte. Dayane non si è fatta problemi ad ammettere di avere un sentimento mai del tutto svanito verso il calciatore e ha raccontato come si sono conosciuti. E non dimentichiamo che tutto questo è avvenuto in presenza dei suoi compagni di avventura, tra cui c’è anche Enock, fratello di Balotelli. Ma veniamo a ciò che è successo e alla reazione di Mario.

Dayane Mello è ancora innamorata di Mario Balotelli? Il racconto al Gf Vip

Dayane ha definito Balotelli il suo “amore eterno” e pare che lui ne sia al corrente. La concorrente ha raccontato di essersi trasferita in Italia proprio per lui. Lo ha conosciuto in un locale quando è venuta nel nostro Paese per un servizio fotografico, poi ha deciso di tornare per lui. “Parlo con lui tutti i giorni. Ho sempre avuto un sentimento forte per lui. Mi fa battere il cuore“, ha anche aggiunto. Un amore irrisolto: ha usato proprio questo termine parlando dei suoi sentimenti verso Balotelli. Nonostante ciò pare non siano mai riusciti a stare insieme per questioni caratteriali, ma ancora oggi Dayane ha dei sentimenti fortissimi verso Mario. Ricorda tutto della loro conoscenza e ancora oggi sono in buoni rapporti. Poi ha detto: “Non vorrei si arrabbiasse se parliamo di lui”. E pare che i suoi sospetti non fossero così infondati!

Mario Balotelli e Dayane Mello, lui non reagisce bene alle parole della concorrente del Gf Vip 5

Dopo la conversazione Enock ha finto di aver ricevuto una telefonata dal fratello Balotelli e di dover lasciare la Casa perché lui era molto arrabbiato per le parole di Dayane. Lei ci è cascata in pieno ed era disperata, ma per fortuna era appunto uno scherzo. Peccato che Mario Balotelli si sia arrabbiato sul serio! Oggi ha infatti postato questo messaggio su Instagram: “Basta parlare di me a vanvera e bugie anche nella casa grazie. Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno. Lasciatemi in pace ma davvero”. Dopo pochi minuti ci ha ripensato e ha cancellato tutto, ma era troppo tardi. Il popolo di Twitter è sempre molto attento e ha subito salvato la storia: Signorini la mostrerà a Dayane nella puntata di domani sera?