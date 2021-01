GF Vip, Maria Teresa Ruta ha un crollo nervoso: urla e lacrime in Casa

Maria Teresa Ruta al GF Vip 5 ha dato vita a uno sfogo abbastanza forte. La tensione nella Casa più spiata d’Italia è ormai evidente, soprattutto tra i concorrenti che hanno iniziato l’esperienza mesi fa. La conduttrice non è riuscita a trattenere il nervoso in queste ultime ore e in giardino, vicino alla piscina, ha iniziato a urlare in lacrime. Una vera e propria crisi nervosa quella della concorrente, che non ha potuto mantenere la calma. In effetti, come fanno notare anche i telespettatori, ormai i gieffini si sentono sotto pressione. Il crollo nervoso per la Ruta è arrivato nel momento in cui Cecilia Capriotti si è lasciata andare a una battuta poco carina. Scendendo nel dettaglio, ancora arrabbiata per la nomination ricevuta ieri sera da Maria Teresa, le ha lanciato una frecciatina a cena. Riferendosi alla concorrente piemontese, Cecilia ha fatto sapere ai coinquilini che qualcuno stanotte russava.

A questo punto, Maria Teresa non è riuscita più a trattenersi ed è scoppiata in un pianto disperato. Questa volta a cedere è stata proprio la conduttrice, da sempre simbolo di allegria e tranquillità nella Casa. Ferita dalla battuta della Capriotti, la Ruta è uscita fuori e ha raggiunto la piscina, dove non ha trattenuto le lacrime. Gli altri coinquilini l’hanno subito raggiunta per darle consolazione, ma la sua reazione è stata poi forte: “Mi sono rotta i cogl…ni, basta!”. Urlando esasperata, Maria Teresa ha fatto sapere che dormirà in lavatrice così nessuno dovrà sopportarla. Non solo, secondo lei Cecilia non deve necessariamente rivolgerle la parola. “Se sbaglio pago, votatemi e mandatemi in nomination”, ha poi tuonato la Ruta.

La conduttrice piemontese ha continuato con il suo duro sfogo, facendo presente di essere davvero arrabbiata. “Posso essere una volta incazzata dopo 120 giorni? Perché non è che a me va sembra bene tutto”, ha dichiarato furiosa la madre di Guenda Goria. A questo punto, ci ha tenuto a precisare che lei, sebbene adori tutti, le cose le vede e ora sta facendo le somme. In questo modo, ha voluto far intendere di essere una persona amorevole con tutti, ma non può farsi passare ogni cosa addosso sempre. Stefania Orlando ha cercato di calmarla e le ha subito dato un forte abbraccio.

CAZZO MARIA TERESA HA PERSO LA RAGIONE LETTERALMENTE

MI SI È RAGGELATO IL CUORE #tzvip pic.twitter.com/Ss9oHC5QyZ — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) January 12, 2021

In lacrime, la Ruta ha ammesso di avere paura di dormire, in quanto consapevole che russa. Non solo, ha confessato di vergognarsi: “Sono brutta nelle clip, sono brutta sempre”. Parole molto dure quelle che Maria Teresa ha riservato a se stessa in queste ore, ma che sono sicuramente frutto del periodo di forte tensione che sta vivendo. I litigi e le battute, chiaramente, non aiutano.

I telespettatori hanno subito commentato l’accaduto e sui social appaiono abbastanza furiosi con la Capriotti. Cuori spezzati per la Ruta e grande dispiacere da parte del pubblico. Questo suo sfogo ha indubbiamente colpito anche i concorrenti con cui ha legato di più in Casa, come Stefania e Tommaso Zorzi.