Grande Fratello Vip 5 trentaduesima puntata: eliminato, nominati e verità

Il Grande Fratello Vip 5 è giunto alla trentaduesima puntata, in onda lunedì 11 gennaio 2021. Manca ancora un mese alla fine del programma, a meno che non vengano confermati ulteriori prolungamenti. Il Web mormora a tal proposito, ma non c’è ancora nulla di ufficiale. Stasera intanto c’era da affrontare un grosso nodo che è venuto al pettine tra due dei protagonisti indiscussi di questa edizione: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ma soprattutto il pubblico era in attesa di scoprire l’eliminato, visto che in una nomination a nove tutto è possibile. Al televoto c’erano Tommaso, Stefania, Giulia, Andrea Zenga, Rosalinda, Dayane, Mario, Maria Teresa e Samantha.

Naturalmente l’eliminazione non è stata il primo argomento di questa puntata, anzi trattandosi di un verdetto tanto atteso Alfonso l’ha portata per le lunghe. Alla fine però l’eliminato della trentaduesima puntata del GF Vip 5 è stato Mario Ermito. Ma la puntata è cominciata con ciò che è successo dopo la festa di sabato sera tra Tommaso e Stefania. Non tutto è stato mostrato nelle clip, a onor del vero: il pubblico si aspettava smascheramenti di alcuni concorrenti, ma ciò non è successo. Dopo che l’argomento si è chiuso in fretta e furia, Alfonso è passato a Pierpaolo e Giulia. Elisabetta Gregoraci ha messo in chiaro le cose con Pretelli, chiarendo di non aver parlato di lui fuori dalla Casa. Ma soprattutto ha lasciato perplessa la Salemi: è arrivata una querela?

Andrea Zenga ha incontrato sua mamma Roberta nel giardino del Cucurio ed è stata per lui una bella emozione. Ma prima ha appreso del post pubblicato dal padre Walter Zenga su Instagram. Signorini ha dedicato un blocco anche a Rosalinda Cannavò, che in queste ultime settimane ha avuto dei dubbi sulla sua relazione con Giuliano. Quest’ultimo però ha realizzato un filmato molto romantico per lei e per spazzare via tutti i dubbi. Ci sarà riuscito? Si vedrà, intanto Alfonso ha anche mostrato una clip con i commenti di Tommaso su Mario e di Mario su Tommaso: tra i due non c’è molta simpatia.

Dayane Mello ha ricevuto un video da parte di sua mamma che non si aspettava. La signora Yvone ha chiesto di intervenire per smentire il racconto della figlia e Dayane ne ha preso atto, non conoscendo benissimo la sua storia. C’è stato anche un chiarimento tra Antonella Elia e Samantha De Grenet, anche se non hanno chiarito fino in fondo. La Elia ha però specificato di non aver fatto ironia sul peso della concorrente per colpirla sulla malattia e che non ne era al corrente.

Le nomination in questa puntata hanno visto protagoniste solo le donne. Gli uomini sono stati immuni, perché sono in numero nettamente inferiore: quattro contro otto, praticamente la metà. Sono state nomination palesi in Super Led, con le carte. Gli uomini hanno potuto scegliere se farla palese o in confessionale. Le nominate sono Stefania, Dayane, Carlotta e Cecilia. Queste le nomination nel dettaglio: