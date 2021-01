Dayane Mello e sua mamma protagoniste al GF Vip 5 stasera. Era stato annunciato tutto come una sorpresa, ma in puntata Alfonso Signorini ha subito spiegato che la madre Ivone in realtà ha chiesto di intervenire per smentire il racconto di Dayane. Il conduttore ha quindi spiegato che la mamma di Dayane ha contattato il Grande Fratello Vip per dire la sua a proposito di ciò che ha raccontato la figlia sul suo passato. La verità della signora è diversa da quella raccontata dalla modella, per cui il pubblico e lo stesso Alfonso si è chiesto chi delle due a questo punto dica la verità. Ha quindi chiamato la concorrente nella Mystery Room per affrontare questa grande rivelazione.

È prima andata in onda una clip su un suo racconto degli ultimi giorni. Insomma, Signorini ha preso un po’ alla larga la questione e non ha subito avvisato la concorrente che c’era un messaggio da parte di sua madre. Poi la Mello ha detto che non sente sua mamma da tanti anni, l’ultima volta che si sono viste lei aveva circa tredici anni. Tant’è che lei non ricorda neanche il suo viso. Quindi Alfonso ha mandato in onda la clip con il video della mamma di Dayane. La signora Ivone ha spiegato la sua versione dei fatti sugli anni in cui ha cresciuto Dayane e suo fratello Giuliano. Quando è andata a vivere in un’altra città Giuliano aveva un anno e Dayane non era ancora nata. Poi ha incontrato un altro uomo e da questa relazione sono nati altri figli. Ha smentito la figlia su un dettaglio in particolare:

“Ho avuto difficoltà nella vita ma non sono mai stata una prostituta, mai. Suo padre è venuto a prenderla per la mia situazione difficile. Non sono arrivata al punto di essere una prostituta, è il loro padre che non mi ha mai aiutata. Per una madre è doloroso che una figlia stia sempre a cercare nel suo passato”.

La mamma di Dayane ha poi proseguito dicendo di tenere molto ai suoi figli e a Dayane. Ha raccontato di aver sofferto molto e che suo padre è andato a prendere i bambini quando Dayane aveva sette anni. A fine lettera poi la signora Yvone ha aggiunto: “Figlia, lascia tua madre tranquilla. Vivi la tua vita. Io ti amo sì e ti chiedo di smetterla di dire queste cose”. Dayane ha preso subito la parola dicendo che queste cose le sono state raccontate nel corso degli anni. Ha detto di essere dispiaciuta perché non avrebbe voluto ferirla. Non sembra credere al fatto che sua mamma la ami perché pensa che la parola amore sia troppo. Poi ha aggiunto:

“Voglio credere di sì, ma da parte mia l’amore non c’è. Mi dispiace se l’ho ferita. Lei non si rende conto del danno che ha fatto nella mia vita e in quella dei miei fratelli. Da parte mia non c’è un giudizio, c’è una storia che mi hanno raccontato così”.

Alfonso ha letto un po’ di indifferenza nello sguardo di Dayane, lei in effetti ha specificato di non aver mai avuto sua madre nella vita per cui non può provare altro. In ogni caso ha intenzione di andare in Brasile e ricongiungersi con la madre, a cui vorrà presentare anche sua figlia Sofia.