Grande Fratello Vip, Walter Zenga replica al figlio Andrea? Dure parole

Walter Zenga dopo la 31esima puntata del GF Vip 5 decide di replicare alle parole del figlio Andrea? Pare proprio di sì. Quest’ultimo ha trattato l’argomento riguardante la distanza che c’è tra lui e suo padre, il noto ex portiere italiano. Alfonso Signorini ha deciso in prima serata di rendere protagonista il concorrente con un momento che ha emozionato un po’ tutti. Con la sua educazione e la sua gentilezza è riuscito a commuovere quando ha parlato del rapporto con suo papà. C’è chi non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte al suo racconto. A emozionare è stato il modo in cui il giovane Zenga ha affrontato il discorso. Non ha sputato sentenze contro l’ex portiere, anzi. E proprio questo suo modo di fare ha colpito molti, in particolare Francesco Oppini. Lo stesso Signorini ci ha tenuto a fare i complimenti ad Andrea. Il conduttore ha, inoltre, lanciato un chiaro invito a Walter, aprendo le porte del suo reality per avere un chiarimento con il figlio.

Pupo ha ipotizzato che potrebbe effettivamente pensarci l’ex portiere. Ma il messaggio che condivide ora l’allenatore di calcio lascia un po’ l’amaro in bocca. Non esprime parole di speranza o di gioia nei confronti del figlio.

“Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”.

Questo è ciò che Walter Zenga scrive su Instagram, probabilmente per replicare alle parole di Andrea. In queste ultime ore, l’ex portiere della Nazionale Italiana ha ricevuto un bel po’ di critiche da parte di chi ha seguito la puntata. Molti pensano che l’allenatore abbia scelto di abbandonare Andrea quando era ancora molto piccolo e di non aver rivestito il ruolo di padre come avrebbe dovuto. Forse il suo messaggio non è una porta chiusa in faccia al figlio, ma una presa di posizione contro gli haters. Infatti, è bene far presente che Walter non cita esplicitamente il gieffino. Insieme al messaggio, compare il profilo di una donna che con l’indice chiede di far silenzio.

Ovviamente agli occhi del pubblico la sua non può non apparire come una replica alle parole che proprio ieri Andrea ha speso nei suoi confronti. C’è da ribadire che il giovane Zenga ha specificato di non avere alcuna intenzione di fare la parte della vittima. Non solo, non ha voluto rinnegare il padre. Detto ciò, però, si è detto certo del fatto che suo papà non è stato una figura presente nella sua vita. Sono tante le cose che Walter non conoscerebbe di suo figlio e questo ha fatto riflettere molto durante la puntata del reality di ieri.

E mentre qualcuno gli ha consigliato di fare il primo passo, Andrea si è detto contrario alla cosa. Infatti, il gieffino è convinto che in questi casi è il genitore che dovrebbe cercare un avvicinamento.