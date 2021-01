GF Vip 5 trentunesima puntata: eliminato, nominati, importanti confronti

Nuovo appuntamento con il GF Vip 5 questa sera, lunedì 4 gennaio 2021, nella prima serata di Canale 5. Alfonso Signorini ha iniziato la trentunesima puntata annunciando colpi di scena. Innanzitutto ha chiesto ad Antonella Elia di recarsi nella Casa, in quanto ha dei conti in sospeso con dei concorrenti. Il conduttore ha puntato subito l’attenzione su Dayane Mello e Stefania Orlando, che in settimana hanno avuto un’accesa discussione. Non si è arrivati a nessuna conclusione con questo confronto. A riaccendere gli animi ci hanno pensato Samantha De Grenet e la Elia. Le parole utilizzate dalla conduttrice nei giorni scorsi non sono state apprezzate dall’opinionista, che non le ha mandate a dire.

Antonella ha voluto poi incontrare Andrea Zelletta. Dopo di che, ha potuto parlare con Cecilia Capriotti e per qualche secondo con Rosalinda Cannavò. Ha riservato delle parole molto forti a Samantha, che poi si è lamentata con gli altri coinquilini in studio. È arrivato poi il momento di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che sono stati chiamati in confessionale. Signorini ha permesso all’ex velino di avere un confronto con sua madre, dopo quanto accaduto la puntata precedente. La puntata è andata avanti con Andrea Zelletta, il quale in confessionale ha scoperto che Natalia Paragoni ha diffidato il reality e ha declinato l’invito per stasera.

Signorini ha poi dato spazio a Giacomo Urtis, il quale ha confessato che suo padre ancora non ha ancora accettato il suo orientamento. Non solo, il chirurgo plastico ha potuto incontrare sua madre, con cui ha un rapporto speciale. Inaspettatamente è arrivato anche il padre, a cui Signorini ha posto la domanda riguardante la sua chiusura. L’uomo ha negato ciò, ma ha fatto presente che per lui è importante il senso della famiglia, come “la base della società e della sopravvivenza della specie”. Il conduttore ha apprezzato il fatto che il papà di Urtis abbia parlato con gentilezza ed educazione della questione.

È arrivato il momento del verdetto. Giulia e Giacomo, dopo che Zenga e Mario hanno scoperto di essere stati salvati dal pubblico, hanno scoperto il risultato del televoto in studio. L’eliminato della 31esima puntata è stato Giacomo. Il televoto ha contato ben 5 milioni di voti, record di questa edizione: 56% Giulia, Andrea 18%, Mario 14% e Urtis 12%. Il conduttore ha proseguito la puntata con Zenga. In confessionale e con Zorzi, il gieffino ha parlato dell’assenza del padre.

Andrea ha ammesso di non voler passare da vittima, ma ha ribadito che nella sua vita suo papà non è stato presente. “Non è un obbligo essere padre, ma un volere. Se questo volere non c’è stato non è una colpa”, ha dichiarato Zenga. Alfonso non ha potuto non trattare l’argomento riguardante Dayane e Rosalinda, la cui amicizia sta avendo alti e bassi dopo la puntata di lunedì scorso. Da parte di Adua c’è ancora un po’ di diffidenza, ma entrambe stanno cercando di recuperare il rapporto.

Sono iniziate le nomination, che hanno portato al televoto Dayane, Mario, Giulia, Maria Teresa, Stefania, Zenga, Samantha, Tommaso e Rosalinda.