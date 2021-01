Grande Fratello Vip, arriva la diffida di Natalia: la reazione di Andrea

Natalia Paragoni rifiuta l’invito del GF Vip e decide di non presentarsi nella 31esima puntata per avere un confronto con il fidanzato Andrea Zelletta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne decide così di tirarsi fuori dalle dinamiche del reality show di Canale 5 e di seguire in silenzio il percorso del suo amato. A dare la notizia ci pensa, chiaramente, Alfonso Signorini. Chiama innanzitutto Andrea in confessionale e qui gli fa sapere gli ultimi sviluppi, abbastanza inaspettati. Il conduttore fa presente che gli autori hanno notato che lui stava vivendo momenti di sofferenza, legati all’ultimo incontro avuto con Natalia. In questa circostanza, è uscito fuori il gossip che aveva segnalato in confessionale Dayane Mello, che riguardava proprio la Paragoni. La modella brasiliana ha fatto sapere di essere a conoscenza di un presunto tradimento della ragazza, risalente a questa estate. Natalia ha smentito la cosa e Andrea le ha creduto.

Nonostante ciò, Zelletta ha vissuto momenti di grande sconforto in questa settimana, a causa del gossip sulla fidanzata. Proprio per tale motivo, il programma ha chiesto alla Paragoni di tornare come ospite nella Casa per avere un altro confronto con il gieffino. Signorini annuncia che nessuno se lo aspettava, ma Natalia ha rifiutato il loro invito: “Non è voluta venire qua”. Non solo, il padrone di casa confessa in diretta che l’ex corteggiatrice ha fatto arrivare al programma una diffida, attraverso la quale chiede di non affrontare più l’argomento riguardante il suo presunto tradimento. Alfonso ci tiene a spiegare che questa richiesta verrà rispettata dal programma.

“Ci ha colto di sorpresa, non ci aspettavamo una reazione così dura, desta un certo stupore”, conclude Signorini sulla questione. Il conduttore specifica che non tratterà l’argomento nello specifico, ma ci tiene a dare un consiglio ad Andrea. Qualora avesse bisogno di avere un chiarimento con la fidanzata su una situazione che lo fa soffrire, può lasciare il gioco. Zelletta accetta il consiglio, ma vuole proseguire la sua esperienza. Il concorrente è convinto che Natalia non abbia voluto prendere parte alla puntata per affrontare la questione lontano dalle telecamere. Inoltre, è certo che riusciranno a risolvere tutto con semplicità appena uscirà dalla Casa. Infatti, è sicuro che la Paragoni non l’abbia tradito questa estate. Non reagisce male alla decisione presa dalla fidanzata, anzi.

Alfonso ribadisce che può decidere cosa fare in qualunque momento. Andrea prosegue la sua esperienza e, ovviamente, dovrà fare i conti con il fatto che la Paragoni potrebbe non presentarsi più come ospite per fargli una sorpresa.