Gf Vip, Caso Zelletta/Natalia: Dayane lancia bomba sulla coppia

Nella Casa del Grande Fratello Vip si continua a parlare dello strano regalo di Natale ricevuto da Andrea Zelletta da parte della fidanzata. Un dono che ha scombussolato la serenità del concorrente e che ha provocato diverse reazioni anche tra gli altri inquilini.

Un biglietto freddo e una piccola boccettina di profumo hanno fatto andare in panico l’ex tronista che non è riuscito a comprendere il gesto compiuto da Natalia. Intanto sul web si sono scatenate ipotesi sull’ambiguo regalo e anche tra i concorrenti del Gf Vip non sono mancate discussioni in merito alla situazione.

In particolare, durante la serata di Natale, Dayane Mello pare abbia lanciato una vera e propria bomba contro la coppia uscita da Uomini e Donne.

La modella brasiliana avrebbe svelato a Tommaso e Cecilia dei retroscena che hanno fatto accapponare la pelle dei due concorrenti. Le dichiarazioni di Dayane sono rimaste top secret.

Ma sia Zorzi che la Capriotti, in camera con la Orlando, hanno ammesso di essere venuti a conoscenza di cose che potrebbero mettere seriamente in difficoltà la relazione tra Andrea e Natalia.

Cecilia nel racconto della conversazione ha ammesso che a sentire la Mello fare quelle dichiarazioni ha avuto paura. Anche Tommaso ha affermato di essersi terrorizzato.

“Ci fanno venti puntate” – ha affermato l’attrice durante il suo racconto a Stefania. “Anche loro si sono impauriti per questa cosa. Ci ha detto che non sa se poteva dire questa cosa e le abbiamo detto di no. L’ha detta a noi due e basta“.

Intanto la modella brasiliana è decisa a non rivelare nulla di ciò che sa. Uno dei motivo per cui è frenata dal diffondere le informazioni è dato dalla presenza in casa di Sonia Lorenzini. La web influencer, infatti, sarebbe molto amica di della fidanzata di Zelletta, Natalia Paragoni.

Dayane sa cose su Zelletta-Natalia che “aiuterebbero” lui ma non può dirle finché c’è dentro Sonia perché è troppo amica di Natalia Se uscisse Sonia potrebbe spillare???????? #GFVIP pic.twitter.com/A59vPrXd8V — esaurimentoincorso (@esaurimentoinc1) December 25, 2020

Questo potrebbe complicare le cose e Dayane ha ammesso di non voler amplificare la situazione. Intanto, durante questa notte, tra i coinquilini non sono mancati discorsi riguardo la faccenda del regalo.

In molti credono che Natalia si sia comportata male e che abbia compiuto il gesto solo per far pagare a Zelletta la decisione di essere rimasto all’interno del reality oltre dicembre. Oppure, che abbia architettato tutto per essere invitata in studio a parlare della situazione.

Vedremo se nella puntata di lunedì 28 dicembre, Alfonso Signorini affronterà la discussione e se la Paragoni avrà modo di replicare alle accuse.

Proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, intanto, dopo alcuni giorni di apparente silenzio, ha deciso di commentare l’accaduto sulle storie di Instagram.

Con un breve messaggio ha cercato di mettere a tacere le polemiche affermando di amare il suo ragazzo più di ogni altra cosa al mondo. A suo avviso, sulla faccenda si starebbero costruendo sopra troppi “film mentali”.