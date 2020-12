GF Vip, Giuliano e Natalia assenti negli auguri: strano regalo per Zelletta

Nel giorno di Natale è arrivato nella Casa un video con gli auguri dei parenti, ma non c’erano i fidanzati dei due concorrenti che non hanno reagito benissimo. La Paragoni inoltre ha mandato uno strano segnale al fidanzato

Al Grande Fratello Vip sono arrivati i video con gli auguri dei parenti dei concorrenti. Ma non c’erano proprio tutti. Nel pomeriggio del giorno di Natale, i concorrenti si sono radunati in salotto per una sorpresa per loro. Sullo schermo sono apparsi i video delle loro famiglie. Per alcuni di loro non è stata una vera sorpresa però, perché si è ripetuto il video già andato in onda lunedì sera in puntata. Qualcuno invece ha ricevuto altri video. Per esempio Dayane Mello ha ricevuto davvero tanti auguri, anche da suo papà e i suoi fratelli dal Brasile. E poi da tutta la famiglia Sala.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zelletta sono tra quelli che hanno visto lo stesso video della puntata. Un breve augurio da parte delle loro famiglie, e non c’erano i loro fidanzati. Giuliano non ha registrato nessun video per fare gli auguri alla sua Adua, così come Natalia Paragoni non è apparsa sullo schermo per il suo Andrea. I due concorrenti non hanno reagito bene, come è facile immaginare. Andrea è rimasto fermo immobile sul divano quando i video sono finiti e gli altri concorrenti si sono alzati dai divani. Qualcuno ha provato a consolarlo, ma lui non si è sfogato. Forse pensando che sarebbe arrivata una sorpresa da Natalia.

Diversa invece la reazione di Rosalinda, che è scoppiata a piangere. Stefania e Dayane hanno provato a consolarla, dicendole che magari Giuliano ha preferito lasciare spazio alla famiglia. Visto che con lui c’è stata una videochiamata di recente. Lei però non la pensava allo stesso modo: “Il video è lo stesso che ho già visto. Mi aspettavo almeno Giuliano”. Ha aggiunto che queste piccole cose la fanno riflettere e ha quindi avvertito il suo Giuliano più distante. Maria Teresa le ha fatto notare che anche suo marito Roberto non c’era, ma questo non vuol dire nulla.

Ma Natalia e Giuliano non sono stati gli unici assenti tra i video auguri di Natale. Giulia Salemi ha notato l’assenza di mamma Fariba, ma probabilmente non ha partecipato ai video auguri perché proprio Giulia le aveva chiesto di stare lontana dal GF Vip quest’anno. Tommaso Zorzi avrebbe voluto un messaggio da suo padre. Così Stefania ha detto a tutti, per provare a tirarli su, che forse chi è stato assente lo ha fatto perché non voleva apparire in video.

Il regalo di Natalia Paragoni che manda in crisi Andrea Zelletta

Natalia però ha inviato un regalo per Andrea, che lo ha gettato ancora più in crisi. “Buon Natale dalla tua ragazza. Spero che tu possa essere sereno per il tuo Natale. A presto”, ha scritto Natalia nel suo biglietto di auguri che accompagnava il regalo. Una boccetta con il suo profumo probabilmente e un elastico per capelli. Andrea era molto perplesso, anche perché non c’era nessuna parola d’amore. Andrea ha anche riconosciuto la scatola che conteneva l’anello che aveva regalato a Natalia e secondo lui è stato un segnale. Poi si è chiuso in bagno, da solo, mentre gli altri facevano ipotesi.

Qualcuno ha pensato che sottolineare “dalla tua ragazza”, quindi senza il suo nome, potrebbe significare “auguri dall’altra”. Andrea non ha idea di cosa potrebbe essere successo. Lui ha ripetuto più volte di essere a posto con la sua coscienza e che non ci sarebbe nulla che Natalia potrebbe aver scoperto. Era insomma un po’ scioccato e non sapeva cosa pensare, ha anche pianto cercando di capire il messaggio da parte di Natalia. Tutti comunque erano dell’idea che Natalia abbia sbagliato con questo gesto, anche perché ha rovinato l’atmosfera a tutti.

Sonia, che conosce Natalia, ha invece interpretato diversamente il messaggio. Secondo lei infatti l’influencer ha voluto far capire ad Andrea che sono lontani da troppo tempo e che dovrebbe ricordarsi della sua esistenza. Alla fine Andrea ha iniziato a credere che sia una reazione alla sua decisione di restare al GF Vip fino a febbraio: “Reazione inopportuna. Non l’ho fatto solo per me. Può essere qualcosa che parte da lì, magari non era d’accordo al cento per cento con la mia decisione. Se è solo per questo è peggio per me”, ha aggiunto.

Anche Giuliano ha inviato una lettera e un regalo a Rosalinda, ma chiedendole di non leggere il messaggio sul regalo davanti a tutti. Ma il GF le ha detto di leggere lo stesso, come hanno fatto tutti. Le ha descritto il loro tipico Natale e che lui c’è e la sostiene. Giuliano invece aveva chiesto a Rosalinda di mantenere riservatezza e di proteggere il loro amore. Poi le ha fatto sapere che lui è al suo fianco. Falso allarme quindi per Rosalinda, ma Andrea è ormai in crisi.