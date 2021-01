GF Vip Giulia e Pierpaolo: la madre contrariata, c’entra il figlio di lui

Al GF Vip 5 Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono avvicinati parecchio in questi ultimi giorni. In particolare, dopo essersi baciati attraverso un gioco del reality, si sono lasciati andare alla passione. Tra baci e momenti affettuosi, hanno avuto alti e bassi. Pierpaolo è rimasto senza parole di fronte al messaggio di auguri di Capodanno, durante la puntata speciale del 31 dicembre, della sua famiglia. La madre, in questa circostanza, ha messo in guardia il figlio, facendogli intendere che non sta ricevendo consensi con il suo attuale comportamento. Il Pretelli non ha voluto andare oltre nel discorso e ha fatto capire di essere rimasto veramente male. Nonostante le parole della madre, Pierpaolo ha deciso di proseguire con il suo percorso e stando a fianco a Giulia. Quest’ultima, invece, ha iniziato a pensare di non piacere alla famiglia del Pretelli.

Nel corso della puntata di questa sera, Pierpaolo e Giulia vengono chiamati in confessionale da Signorini, che ha ripercorso questi momenti. I due sono convinti nel voler proseguire così il loro percorso, continuando a essere loro stessi. Il Pretelli fa notare che con Elisabetta Gregoraci c’è stato subito il colpo di fulmine, mentre con la Salemi è iniziato tutto con un’amicizia. Precisa che insieme ridono e che tra loro c’è una certa complicità. Questi dettagli per lui sono molto importanti in una relazione.

Ed ecco che Signorini manda in onda alcune clip che vedono i coinquilini commentare quanto sta accadendo tra i due. In particolare, a dire la sua stasera in salotto ci pensa Tommaso Zorzi, che già aveva affrontato la questione con Giulia. L’influencer non ha apprezzato il focoso bacio che la ‘coppia’ si era scambiata in diretta e continua a sostenere il suo pensiero. Dopo di che, Pierpaolo ha un confronto diretto con sua madre.

Margherita non fa marcia indietro, anzi. La donna ritiene necessario mettere in guardia il figlio, da mamma. In particolare, si dice consapevole del fatto che il 31 dicembre non rappresentava il momento giusto per fare determinate affermazioni. Ma sottolinea che era l’unica occasione di fargli sapere la sua opinione. Detto ciò, cerca di far capire qual era il motivo del suo intervento, che riguarda il nipote:

“Ti voglio dire che hai un bambino a casa, cerca di moderarti un po’, abbracci. Te lo assicuro, te lo dico da mamma. Hai avuto la fortuna che è stato prolungato, fatti conoscere. Non andare oltre, da mamma ascoltami. Quello lo fai fuori, non mi sono mai intromessa”.

Il discorso di Margherita non convince Pierpaolo, che sembra cercare più fiducia. Infatti, l’ex velino dichiara di essere certo di ciò che sta facendo e di non voler assolutamente fingere. A detta della donna, però, il Pretelli avrebbe esagerato ultimamente. Le promette che starà più attento, ma comunque le assicura che non riesce a trattenere le sue sensazioni. Anche Giulia ha modo di incontrare Margherita. Subito dopo, Signorini fa una sorpresa alla Salemi: suo padre le ha scritto una lettera. L’uomo ha notato che nel rapporto tra la figlia e Pierpaolo c’è qualcosa di speciale. Felice di vedere Giulia serena, spende solo parole positive.