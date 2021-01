La famiglia Pretelli travolta dalla bufera a Capodanno. Nella puntata speciale di ieri sera i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto modo di vedere in videochiamata le loro famiglie. Per Pierpaolo Pretelli in collegamento c’erano mamma, papà, il fratello Giulio e la nuova arrivata in famiglia, la fidanzata di Giulio. La signora Margherita ha avuto premura di fare un discorsetto al figlio, forse perché era l’unica occasione per parlargli, che però non è piaciuto al pubblico. E neanche a Pierpaolo, affatto. Sua mamma gli ha fatto sapere che sta perdendo consensi e che per questo deve pensare al suo percorso. Concentrarsi su sé stesso e mostrare i suoi talenti, in poche parole. Giocarsi al meglio questa possibilità.

Quando Pierpaolo l’ha fermata, lei ha avuto modo di dire poche parole per spiegare meglio il suo discorso. Non erano parole contro Giulia, infatti quando Alfonso ha rivolto la domanda specifica la signora ha detto che non è assolutamente Giulia il problema. Non ha potuto aggiungere altro, ma la stessa Salemi ha bene interpretato il discorso della mamma di Pierpaolo: come due anni fa fece mamma Fariba, anche la signora Margherita vorrebbe che suo figlio non bruciasse questa grande occasione trascorrendo il tempo nella Casa solo in coppia. Anche l’amico di Giulia, Matteo, ha ricordato alla concorrente che era entrata con dei propositi diversi, ovvero di fare un percorso in solitaria.

Ovviamente Giulia e Pierpaolo non hanno potere di comando sui loro sentimenti, per cui visto che si piacciono hanno deciso di viversi. Tuttavia potrebbero magari isolarsi meno e vivere di più in gruppo, ma questo solo se vorranno farlo loro e non perché stanno perdendo consensi. Questa parola usata dalla mamma di Pierpaolo ha fatto parecchio discutere, tant’è che sui social in tantissimi hanno scritto che la signora ha rovinato il Capodanno all’ex velino e che avrebbe potuto evitare. Anche Pierpaolo è dello stesso avviso, ma oggi sembra aver capito l’intenzione della mamma.

In tutto ciò è intervenuto anche Giulio, il fratello di Pierpaolo. Vedendo sua mamma bersagliata sui social, Giulio ha scritto un messaggio tra le sue stories su Instagram per difenderla. Probabilmente ha usato delle parole di un commento trovato sul Web o di una persona a lui cara, visto che si rivolge a sua mamma chiamandola signora Margherita. Ma poco cambia: se ha deciso di riportarlo vuol dire che condivide il pensiero. Nel messaggio comunque si legge:

“La signora Margherita voleva semplicemente dire a Pierpaolo di divertirsi al 100%, mostrando tutti i suoi lati: da quelli ironici a quelli da showman e perché no anche quelli sentimentali. È poi ovvio che la famiglia è felice se anche lui lo è. Voleva essere uno sprono da madre. […] Si è fatta sopraffare dalle critiche lette su suo figlio e ci teneva a non fargli ripetere altri sbagli per cui poi potrebbe rimanere male. È pur sempre la madre”.

Inoltre c’è scritto che i consensi persi da Pierpaolo, di cui era a conoscenza perché gli è arrivato un messaggio aereo a tal proposito, erano consensi non alla persona ma a un sogno. Quello della coppia con Elisabetta Gregoraci.