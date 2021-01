Elisabetta Gregoraci ha querelato la Salemi? Spunta Marcello al GF Vip

L’ex concorrente è tornata nella Casa più spiata d’Italia per un confronto con Pierpaolo Pretelli e non solo, ed è spuntato fuori l’avvocato…

Confronto al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Con anche un colpo a effetto! Ma tutto è partito da un’intervista rilasciata dal fratello di Pierpaolo che a lui non è piaciuta affatto. Giulio ha parlato chiaramente di preferenze tra Elisabetta e Giulia e il concorrente non ha apprezzato. Lui anzi ha detto di essere deluso perché aveva chiesto alla famiglia di non rilasciare interviste durante il suo percorso, per evitare che venisse in qualche modo condizionato il suo umore. Insomma non ha reagito affatto bene, ma gli altri hanno provato a farlo ragionare e a dirgli di rimanere tranquillo e sereno.

Capitolo Elisabetta Gregoraci. Innanzitutto si è espressa sui Prelemi: “Sicuramente le cose vissute dentro al GF sono particolari, fuori le vivresti in un altro modo. Bisogna vedere dopo, quando si spegneranno le luci. Fuori sarà sicuramente diverso”. Dopo un blocco pubblicitario, durante il quale Pierpaolo era molto arrabbiato per l’intervista del fratello, Alfonso ha introdotto la Gregoraci. Ha quindi aperto il collegamento con il Cucurio, dove c’era l’ex concorrente. Lei ha subito messo in chiaro di essere lì perché ha accettato l’invito di Alfonso e non perché volesse passare per la rompiscatole di turno. Elisabetta però aveva altro da dire a Pierpaolo, ed era il vero motivo per cui lei è tornata nella Casa. Così lui è andato davanti al vetro del Cucurio e qui hanno potuto parlare faccia a faccia. Al suo ex amico speciale la Gregoraci ha detto:

“Ti ho sentito parlare, tutto quello che dite si sente e viene amplificato. Eri anche preoccupato che da fuori io potessi dire qualcosa su di noi, su di te. Da quando sono uscita dal GF non ho mai parlato di nessuno nei salotti. Non avere questo tipo di timore, un po’ mi hai conosciuto. Ti sento chiacchierare e dire che magari la gente è influenzata…”.

Pierpaolo Pretelli ha spiegato che dentro la Casa si può essere influenzati da ciò che arriva fuori perché non si ha modo di avere un confronto. La Gregoraci ha ulteriormente detto che non ha parlato di lui fuori e gli ha anche parlato della sua famiglia, dicendogli di stare sereno nei loro confronti. “Stai tranquillo, il mio GF è finito. Vado avanti, faccio le mie cose”, ha chiarito ancora una volta. Alfonso ha poi chiamato in causa Giulia Salemi, che secondo Elisabetta “parla parla tanto all’interno della Casa”.

Così c’è stato il cambio al vetro del Cucurio, Pierpaolo ha lasciato spazio a Giulia. Alla Salemi Elisabetta ha detto che viene spesso tirata in ballo da lei e che forse non se ne rende conto. Giulia ha detto che non lo fa di sua spontanea volontà e che al massimo dice la sua quando ne parlano altri. “Ha insinuato tante volte sulla mia vita privata”, ha detto Elisabetta aggiungendo altre cose che non le sono piaciute dette da Giulia. Quest’ultima invece non aveva idea di cosa può aver detto sulla Gregoraci.

“Marcello ti darà una serie di cose che hai detto”, e Alfonso ha rimarcato che Marcello è l’avvocato della Gregoraci! “Mi hai diffidato?”, ha chiesto Giulia ma senza ricevere risposta. “Scherzi a parte”, ha poi aggiunto Elisabetta. La querela sarà arrivata oppure no? Pare che le due abbiano anche lo stesso avvocato, tra l’altro. In ogni caso la Salemi ha chiesto scusa se può aver detto qualcosa di brutto su Elisabetta.