Giulio Pretelli non si nasconde: spiega cosa pensa dell’amicizia nata con la Gregoraci, difende sua mamma e non nasconde il pensiero sulla Salemi che avrebbe in qualche modo condizionato il fratello

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, è stato intervistato da Fanpage per parlare della bufera che ha travolto la loro famiglia dopo Capodanno, e non solo. L’ex velino è ormai al centro del dibattito per aver iniziato una frequentazione con Giulia Salemi all’interno della Casa, nella stessa edizione in cui inizialmente si è mostrato molto preso da Elisabetta Gregoraci. I due si erano salutati con la promessa di una cena insieme, in amicizia, ma ci sarà adesso che c’è Giulia di mezzo? Giulio non ne è così certo, ma non si è limitato a dire questo.

Innanzitutto ha tenuto a precisare che il “mi piace” di suo padre al post di Salvo Veneziano contro la Salemi è stato rimosso. Giulio ha spiegato che suo padre non è molto social e lui lo ha difeso perché non ne può più degli attacchi provenienti dal pubblico del Web. “Ci hanno distrutto mentalmente, ci hanno detto di tutto. Nessuno della mia famiglia è contro Giulia”, ha precisato. A proposito della bufera che ha travolto mamma Margherita invece ha spiegato:

“Non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta. Con Giulia più distante? Un po’ è stata condizionata dai fan. Pierpaolo aveva ricevuto tante critiche, lo hanno bollato come un farfallone. Leggendo queste cattiverie, mia madre ha cercato di consigliargli di vivere il GF diversamente. Per questo è stata fredda nei confronti di Giulia”.

Rientrata a casa dopo la sorpresa nella Casa la signora Margherita pare abbia detto alla famiglia che Giulia è una bellissima ragazza. Giulio inoltre ritiene che suo fratello non si sia comportato bene quando ha interrotto il collegamento a Capodanno. Ha tolto la possibilità alla mamma di spiegarsi meglio e da questo è nato un enorme fraintendimento, ha spiegato. Ma allora cosa pensa lui di Elisabetta e Giulia? Il fratello di Pierpaolo non ha negato di avere una preferenza:

“Sono felice se lui è felice, ma per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo, Giulia è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano”.

Giulio ha raccontato di aver parlato con Elisabetta e di aver intuito che lei tiene molto a Pierpaolo, anche solo in amicizia. O meglio, forse non è più così perché, come ha rivelato lui, la Gregoraci non avrebbe preso bene il gesto di Pierpaolo di togliere la loro foto dalla stanza. Secondo lui inoltre Elisabetta avrebbe aspettato Pierpaolo:

“Secondo me sì. Con le telecamere è diverso. Una donna di 40 anni che ha un figlio fuori ha un atteggiamento diverso da una ragazza di 27 anni. Molte cose non puoi farle. Sono sicuro che si sarebbero rivisti”.

Adesso secondo lui sarà un po’ più difficile. Magari si rivedranno per una cena di gruppo, ma non da soli per la famosa cena che si erano promessi. Sul perché Pierpaolo si sia in un certo senso arreso con Elisabetta Gregoraci Giulio si è fatto un’idea ben precisa. Secondo lui infatti sarebbero state le informazioni provenienti dall’esterno a condizionarlo. E parte della responsabilità sarebbe della stessa Giulia Salemi, sempre secondo Giulio:

“Pierpaolo si è fatto condizionare dalle persone lì dentro. Giulia gli aveva detto che Elisabetta aveva un altro fuori. Anche Cristiano Malgioglio gli ha detto delle cose e lui si è distaccato”.

Per quanto riguarda invece i dettagli della fine della relazione con Ariadna Romero, Giulio ha voluto precisare che suo fratello ha accettato Temptation Island quando era certo che fra loro fosse finita. La sua versione non combacia in tutto e per tutto con quella di Ariadna, ma d’altronde lui può raccontare solo ciò che Pierpaolo ha raccontato a lui. Anche Giulio però è dell’idea che fra i due non sia possibile l’ipotesi di un ritorno di fiamma.