La bellissima modella ha raccontato per filo e per segno come e perché è arrivata alla rottura con Pretelli, inoltre ha chiarito che né lei né lui sono più innamorati: nessun ritorno di fiamma in vista

Ariadna Romero è stata l’ospite della puntata di oggi di Casa Chi, l’appuntamento speciale su Instagram del magazine diretto da Alfonso Signorini. La bellissima Ariadna è intervenuta per parlare del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, un rapporto che nelle ultime settimane è molto chiacchierato. Da quando Ariadna ha fatto una sorpresa a Pierpaolo in passerella, per parlargli del figlio Leonardo, i fan hanno iniziato a sognare un ritorno di fiamma. Lo stesso Pierpaolo è sembrato un po’ confuso dall’incontro con Ariadna, sembrava quasi avere dei dubbi sull’essere ancora innamorato di lei o meno. Poi però si è avvicinato a Giulia Salemi e tra loro è innegabile che sia nata una storia.

Ma quindi con Ariadna è finita definitivamente? L’ex di Pierpaolo ha subito detto che hanno avuto una bellissima storia d’amore da cui è nato un figlio, ma è finita. Visto che hanno un figlio però è normale che uno consideri l’altro parte della famiglia. “Lui è un punto di riferimento per me e anche io lo sono per lui, sicuramente“, ha detto Ariadna prima di spiegare però che di sicuro nella Casa si è più vulnerabili.

“Quando mi ha visto era il momento in cui le cose con Elisabetta non erano andate come lui sperava e probabilmente ha avuto un crollo e si è appoggiato a me. Io sono sicura che lui non è innamorato di me, come non lo sono io. Però sono la cosa più vicina a una coppia, non lo so. Non so spiegare”.

Ariadna quindi ha chiarito una volta per tutte che da parte sua il sentimento è finito e non ci sono quindi possibilità di un ritorno di fiamma. A proposito dei baci con Giulia e del disguido con la mamma di Pierpaolo, inoltre, la Romero ha difeso la signora Margherita. Se ha qualcosa da rimproverare a Pierpaolo non è ciò che sta facendo con Giulia, ma come ha risposto proprio a sua madre. Su Pierpaolo e Giulia invece ha aggiunto: “Sono single, se la vivono, è giusto così”. Inoltre ha precisato che la mamma di Pierpaolo pur avendo parlato del piccolo Leo non può sapere come ha effettivamente reagito il bimbo, perché non lo vede da qualche mese quindi non può saperlo. A proposito del figlio, Ariadna ha aggiunto:

“Io non ho mai presentato nessun uomo a mio figlio, perché non vorrei che mi vedesse che oggi bacio una persona e domani un’altra. Nel momento in cui lo farò sarà quello definitivo, quello che reputo l’uomo della mia vita. Che io sappia nemmeno Pierpaolo ha mai presentato nessuna ragazza a Leo”.

Ma cosa non ha funzionato con Pierpaolo? Ariadna ha risposto con difficoltà a questa domanda, essendo molto riservata. Non è finita per un tradimento, ma dopo un periodo di crisi lei è partita per Miami. Lo ha fatto per lasciare del tempo a Pierpaolo di riflettere su ciò che realmente volesse, ma prima di lasciare la casa ha preparato una dolce sorpresa per lui: tantissime foto che rappresentavano la loro storia e il loro percorso insieme. Con anche una lettera che diceva: “Vienici a prendere, abbiamo bisogno di te”. Mentre era a Miami hanno avuto una discussione molto brutta, pensa che l’ex velino si lasci un po’ condizionare dalle persone. Infatti le arrivò un messaggio da parte di una fidanzata di un amico di Pierpaolo in cui le diceva che era finita.

Quando Pierpaolo è andato a Miami ci hanno riprovato, pensava che erano tornati insieme ma prima di ripartire per l’Italia l’ex velino ha dovuto confessare qualcosa ad Ariadna. Aveva firmato un contratto per partecipare a Temptation Island. “Mi è crollato il mondo, pensavo di essere tornata con lui”, ha spiegato. A questo punto lei è andata a Cuba per non vedere nulla, quando poi è finito Temptation Island Pierpaolo ha chiamato Ariadna per dirle di tornare:

“Mi chiama e mi dice ‘Torna perché ho fatto la ca…ta della vita, io ho bisogno di te ti prego torna’. Torno da Cuba a settembre e lui a ottobre o novembre va a fare Uomini e Donne. Già lì capisci che è finita completamente. Cos’è che non ha funzionato? Non è l’uomo che vorrei nella mia vita. Come persona e come papà è meraviglioso. Non riesco a provare un sentimento”.

Se finora ha preferito non parlare di Pierpaolo è per tutelare suo figlio e la famiglia di Pierpaolo, perché è anche la famiglia del piccolo Leo. Nelle sue intenzioni c’è solo proteggere gli affetti, insomma. Infine Ariadna ha detto di essere single oggi e di avere molta voglia di innamorarsi.