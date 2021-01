GF Vip Zorzi, profonda crisi (non escluso nemmeno il ritiro): cos’è accaduto

Il Grande Fratello Vip 5 avrebbe dovuto seguire più o meno il canovaccio di tutte le precedenti edizioni, ma non è così. Se in parte sta ricalcando le dinamiche delle stagioni scorse (liti, amori, gossip etc etc), dall’altro lato c’è un elemento del tutto inedito che sta segnando la trasmissione capitanata da Alfonso Signorini: l’effetto sfinimento. Il reality di Canale 5, visti i continui prolungamenti, si sta trasformando in una odissea senza fine, soprattutto per quei concorrenti che hanno preso parte al gioco a metà settembre. Tra questi Tommaso Zorzi, che nelle scorse ore è entrato in una profonda crisi dopo aver compreso che lo show non di concluderà l’8 febbraio, come riferitogli dalla produzione qualche giorno fa.

Tommy è alle prese da ore con un vero e proprio attacco d’ansia, che lo ha gettato nello sconforto. Nella giornata di ieri si è rintanato in camera da letto, sotto le coperte, sfogandosi con Andrea Zelletta e Stefania Orlando. Nessun sorriso, nessuna ironia di cui è tanto ghiotto. Il morale di Zorzi è sotto i piedi. A comprenderlo pienamente è stata Stefania, che ha cercato di coccolarlo e di dargli manforte (“Se potessi prenderei io la tua ansia”).

Per ora però l’influencer non dà cenno di ripresa. Nella mattinata odierna sopra la Casa più spiata d’Italia è anche passato un aereo mandato dai suoi sostenitori (“TZ the best is yet to come, a star in born #fan”), ma nulla. Tommy ha si ringraziato ma non ha fatto alcun sorriso, apparendo apatico, svuotato, sfinito.

Al momento nessuna ipotesi relativa al suo percorso nello show viene esclusa: neppure quella di un ipotetico ritiro. Intanto su Twitter l’hashtag #Tzvip si è impennato con migliaia e migliaia di cinguetti che hanno sottolineato come il ragazzo stia davvero male e sia prostrato.

Tanti anche quelli che hanno puntato il dito contro la produzione del GF Vip, giudicando la scelta di allungare il programma per l’ennesima volta totalmente sbagliata in quanto alcuni concorrenti presenti nella Casa da settembre sono in evidente difficoltà psicologica ed emotiva. Solo pochi giorni fa ad aver avuto un attacco isterico è stata Maria Teresa Ruta.

Da sostenitrice #rosmello mi dispiace troppo vedere Tommaso così cm mi è dispiaciuto veder piangere Stefania ed il mbd di MTR sono stati ttt grandi protagonisti del gioco ma prima di tutto sono ttt persone degne di grande stima e rispetto #gfvip #tzvip #gregorelli pic.twitter.com/hcAIpBodiV — camila85 (@camila8511) January 16, 2021