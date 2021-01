Grande Fratello Vip trentatreesima puntata: eliminato, data finale, televoto

È appena terminata una nuova puntata del GF Vip 5 questa sera, lunedì 18 gennaio 2021. Questo è stato il 33esimo appuntamento per il reality show condotto da Alfonso Signorini. La serata è iniziata con le varie anticipazioni, che hanno annunciato importanti colpi scena. Il conduttore l’ha definita una puntata “senza tregua”. Dopo di che, si è passati subito a uno dei temi centrali di queste ultime settimane, che vede protagonisti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il resto dei concorrenti, fatta eccezione per Dayane Mello e Tommaso Zorzi, hanno seguito il tutto dalla stanza da letto. I due hanno detto la loro sulla love story che è nata da poco dentro la Casa più spiata d’Italia e che sta, attualmente, affrontando più bassi che alti.

Subito dopo è arrivato il momento per Pierpaolo di avere un confronto con suo fratello Giulio, faccia a faccia. Dopo di che, la puntata è andata avanti con Maria Teresa Ruta, la quale questa settimana si è lasciata andare a uno sfogo molto forte dopo le liti con Cecilia Capriotti. La conduttrice ha ricevuto poi una graditissima sorpresa: ha avuto modo di rivedere sua figlia Guenda Goria. Grandi risate con l’arrivo di Andrea Pucci nella Casa. Il comico è stato ospite della puntata per presentare la nuova edizione de La pupa e il secchione e ha dato vita a simpatici momenti insieme ai concorrenti.

Si è ritrovata in lacrime, in seguito, Stefania Orlando. Quest’ultima ha scoperto quanto ha dichiarato l’ex marito Roncato durante la sua ultima intervista a Live – Non è la d’Urso. La gieffina ha reagito mantenendo la calma e spendendo comunque belle parole nei confronti dell’attore, sebbene poi non sia riuscita a trattenere le lacrime. L’eliminata di questa sera è stata Cecilia con il 3% dei voti: Dayane 60%, Stefania 31% e Carlotta 6%. La Mello ha dovuto nuovamente affrontare quanto accaduto la scorsa settimana, quando sua madre è intervenuta per smentire il suo racconto.

La modella brasiliana ha avuto modo di vedere il fratello Juliano, che in questi giorni ha attaccato la mamma, attraverso un video collegamento. Signorini ha poi cambiato completamente argomento, aprendo un televoto che eleggerà la prima finalista di questa quinta edizione. Gli uomini hanno fatto il nome della donna che, secondo loro, non merita la finale. Giulia, Stefania e Rosalinda sono diventate protagoniste di questo televoto, a cui è stata aggiunta Dayane (scelta dalle concorrenti donne). Il pubblico dovrà decidere in questa settimana chi sarà la prima finalista tra le quattro concorrenti.

A questo punto, Signorini ha deciso di leggere un comunicato del programma riguardante la data della finale. Questo argomento ha generato malumori in questi giorni e i concorrenti hanno avuto modo di scoprire la verità. Il conduttore ha assicurato ai concorrenti che il reality non ha intenzione di trasformarli in “cavie di laboratorio” e che la finale è quasi alle porte. Detto ciò, ha fatto sapere che torneranno in onda anche di venerdì dalla prossima settimana.

Signorini ha dichiarato di non poter rivelare la data precisa, in quanto la produzione non sa ancora quando farà andare in onda l’ultima puntata.

“Le luci della Casa resteranno accese ancora per un po’, questo significa che la finale del programma non sarà l’8 febbraio, ma sarà diciamo non molto tempo dopo. Vi do la mia parola, la fine del programma sarà entro la fine di febbraio. Vi daremo al più presto la data della finale, comunque vi aspettano tre settimane piene”.

Zorzi, come previsto, non ha reagito benissimo di fronte alla notizia. Francesco Oppini è così intervenuto dallo studio per risollevare l’influencer, invitandolo a tenere duro. Anche Rosalinda è apparsa abbastanza demoralizzata.

La puntata è andata avanti con Andrea Zenga, il quale ha affrontato nuovamente il tema legato al padre, questa volta insieme al fratello Jacopo. Quest’ultimo gli ha consigliato di non precludersi un futuro vicino al loro papà.