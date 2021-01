GF Vip, Dayane smentita dalla madre: lei l’aveva previsto, il fratello attacca

Alcuni racconti che Dayane Mello ha fatto al Grande Fratello Vip 5 sulla sua infanzia sono stati smentiti dalla madre. Quest’ultima ha deciso di intervenire, mettendosi in contatto con la produzione del reality show, inaspettatamente. Ma pare che l’intervento della donna non fosse del tutto inatteso dalla stessa modella brasiliana. Durante la puntata di oggi di Casa Chi, Gabriele Parpiglia fa sapere che questa storia parte da prima del video che è stato mandato in onda durante la puntata di lunedì 11 gennaio. Paola, la manager della Mello, avrebbe raccontato al giornalista che avevano previsto che ciò sarebbe potuto avvenire. Infatti, pare che Dayane non avesse inserito nella lista dei graditi sua madre, prima di entrare nella Casa di Cinecittà.

Non solo, pare che non è appena si è fatta viva l’ipotesi di un video messaggio da parte della madre, sarebbero state fatte delle diffide, in quanto avrebbe potuto colpire in modo negativo la modella brasiliana. Un vero e proprio caos quello che gira intorno a quanto accaduto durante la scorsa puntata, che in Dayane ha provocato una reazione abbastanza fredda. Ed ecco che Juliano, il fratello della Mello, ha deciso di inviare un video messaggio alla manager per prendere le difese di sua sorella. Parpiglia decide di mandare in onda questa clip, in cui il giovane parla in brasiliano.

Nel video Juliano, con cui Dayane condivide un bel rapporto, appare abbastanza provato. Sembra proprio che il filmato della madre abbia un po’ destabilizzato anche lui. Inizia il suo messaggio facendo presente che lo sta registrando “con un sacco di dolore”. Detto ciò, ammette che vuole continuare a difendere le loro origini e le parole che ha detto sua sorella nella Casa. È certo del fatto che quello che hanno passato lui e Dayane lo sanno solo loro. Per lui è davvero “un grande peccato” che la madre, da lui definita “una persona che non è stata presente nella nostra vita per tutto questo tempo”, ora riappaia improvvisamente. Juliano ci tiene a precisare che sia lui che la modella hanno sofferto “mentalmente e psicologicamente”.

“Eppure questa persona pensa di avere il diritto di mentire su quello che abbiamo passato”, dichiara provato il fratello di Dayane. Sembra proprio che Juliano non abbia per nulla apprezzato l’intervento della madre durante l’esperienza della modella nel reality condotto da Signorini. Il giovane è convinto di avere il diritto di rispondere e di dire la sua verità. Infine, fa presente che sin dalla loro infanzia lui e Dayane sono stati “abbandonati e affamati”. Come ha affermato la Mello, Jualiano si è preso cura dei suoi fratelli più piccoli.