GF Vip, Signorini contro il fratello di Pretelli: Giulio in lacrime

Al Grande Fratello Vip 5 arriva il confronto faccia a faccia tra Pierpaolo Pretelli e suo fratello Giulio. Nel corso di questa 33esima puntata, il gieffino ha modo di chiarire la situazione, ma accade qualcosa di inaspettato. Alfonso Signorini interviene durante questo confronto e bacchetta Giulio. Il conduttore inizialmente manda in onda un filmato che ritrae alcune delle dichiarazioni che il fratello di Pierpaolo ha fatto nel corso di un’intervista. Dopo di che, arriva il momento per il concorrente di avere questo faccia a faccia. Dall’altra parte del vetro, Giulio dichiara di essere stato frainteso da chi l’ha intervistato. Infatti, fa presente che non è vero che lui e la sua famiglia hanno detto che Giulia non piace.

“Ho detto A, hanno scritto B”, precisa il giovane. A questo punto, interviene Signorini e ammette di essere davvero infastidito da ciò che sta dicendo il giovane. “Sono balle le tue. Ti ho visto nei vari programmi televisivi”, afferma furioso il conduttore. Quest’ultimo ci tiene a precisare di aver visto Giulio nei salotti dichiarare di essere dalla parte di sua madre:

“Diciamo le cose come stanno, non venire qui a raccontare le balle. Ma perché non dici a giulia quello che dici nei vari programmi televisivi? Stai prendendo in giro la gente”.

Intanto, Pierpaolo confessa di essere molto deluso e, di fronte alla dura reazione del conduttore, non riesce a trattenere le lacrime. Non solo, il Pretelli annuncia di voler lasciare il reality show. Alfonso, però, lo ferma e gli fa notare che non è lui che sta facendo “una brutta figura”. Il padrone di casa è convinto che suo fratello sia una persona buona, ma si deve anche rendere conto del peso che hanno le parole. E mentre Pierpaolo chiede al fratello di evitare qualsiasi tipo di intervista in futuro, Giulio ammette che fuori dalla Casa stanno massacrando tutta la famiglia, a causa delle parole che sua madre ha pronunciato nel famoso video di auguri di Capodanno.

Giulia Salemi interviene, su volere di Alfonso, e cerca di placare la situazione. Si mostra comprensiva nei confronti di Giulio e tenta di calmare Pierpaolo. Ed ecco che anche il più giovane dei Pretelli scoppia in lacrime dall’altra parte del vetro. Si saluta poi con Pierpaolo, a cui promette che da ora in poi rispetterà il suo volere. Pare che prima di entrare nella Casa Pierpaolo avesse espressamente chiesto alla sua famiglia di non intromettersi nella sua esperienza. Ora sente che i suoi cari stanno navigando contro di lui e, ovviamente, spera che tutto questo possa cambiare.

Alfonso, però, è convinto che Giulio continuerà a raggiungere i salotti televisivi “come è giusto che sia”. Pertanto, chiede ai concorrenti di farsene una ragione: automaticamente può capitare che i propri cari intervengano.