Francesco Oppini compra casa grazie all’aiuto di Alba Parietti

Francesco Oppini in un’intervista a Nuovo ha dichiarato che andrà a vivere da solo, lontano dalla sempre presente mamma Alba Parietti, ma solo a cinque chilometri di distanza da lei. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato di essere molto contento per la piega che la sua vita sta prendendo e ha svelato al settimanale quali sono i suoi progetti futuri.

Sulla scelta della casa pare che Alba Parietti non si sia opposta. “In realtà io sono già stato fuori casa da dieci anni”, ha dichiarato Oppini. E ha aggiunto:

“Sono tornato da lei per casualità durante il lockdown per l’emergenza Covid e ci sono rimasto perché nel frattempo ho deciso di mettermi a cercare una casa da comprare.”

Alba Parietti aveva già dunque abbandonato l’idea che il suo amato Francesco potesse tornare a vivere a casa sua. Il figlio della showgirl ha anche spiegato di non aver comprato casa grazie al famoso reality show di Alfonso Signorini. Il Grande Fratello Vip avrebbe di sicuro aiutato Oppini a guadagnare una buona somma di denaro ma ha specificato che se ora ha un’abitazione tutta sua è solo grazie ai suoi sacrifici e a quelli della madre, che lo ha molto aiutato economicamente. Francesco, infatti, vende auto, si definisce un “umile commerciante”, mentre si occupa anche di cronaca sportiva per il canale 7Gold. Non solo, è comunicato anche recentemente che entrerà a far parte del cast di Tiki Taka.

“Ho comprato la casa grazie all’aiuto di mia madre e ai sacrifici che faccio da vent’anni, dato che sono un umile commerciante, che lavora e paga le tasse. Non è stato il Grande Fratello Vip a farmi comprare la casa. Sicuramente parteciparvi dà una mano, però non ti arricchisce. Per fortuna ho un lavoro che mi dà anche una certa soddisfazione economica.”

Una soddisfazione per Francesco Oppini che ha espresso anche a parole: “A quasi 40 nni è una grande soddisfazione trovarsi in una casa di proprietà”. A Nuovo, inoltre ha rivelato anche i suoi progetti futuri con Cristina, la sua fidanzata. Presto infatti la ragazza raggiungerà l’ex concorrente del Grande Fratello Vip a Milano, lì dove ha comprato l’abitazione. Per il momento però pare non ci sia alcun matrimonio alle porte. Il prossimo passo con Cristina sarà quello di andare a convivere con i loro amati gatti, Mirto e Lolita. La coppia li considera un po’ come i propri figli. Mentre il passo decisivo sarà quello di far diventare nonna Alba Parietti.

Francesco e Cristina infatti stanno programmando per il futuro di diventare genitori. La mamma di Oppini sicuramente ne sarebbe entusiasta, come già lo stesso settimanale ha sottolineato. Lo stesso Vip ha rivelato che potrebbero iniziare a pensarci seriamente dopo l’estate, come riportato da Nuovo. Il matrimonio invece può aspettare. Ecco quali sono state nello specifico le sue parole in merito alla questione.