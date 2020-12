Tiki Taka: Francesco Oppini entra nel cast dopo il GF Vip

Dopo il Grande Fratello Vip, in cui è stato uno dei grandi protagonisti, Francesco Oppini entra nel cast di Tiki Taka. L’ex gieffino ha davanti a sé un futuro nel mondo della televisione. Prossimamente, secondo quanto riporta Tv Blog, il pubblico potrà rivedere sul piccolo schermo l’ex concorrente e questa volta in un altro ruolo. Infatti, Oppini diventa un opinionista nel salotto del programma sportivo condotto da Chiambretti. Nella seconda serata del lunedì di Italia Uno, all’interno della squadra ci sarà anche il figlio di Alba Parietti. Lui stesso ha fatto sempre presente di essere appassionato di calcio e di essere un grandissimo tisofoso della Juventus.

Quando ha scelto di abbandonare la Casa più spiata d’Italia, per ricongiungersi alla sua fidanzata, Pupo gli ha fatto sapere che il reality – facendo un paragone con la sua squadra del cuore – aveva perso un Cristiano Ronaldo. Di fronte a questa affermazione, Oppini aveva gioito, in quanto per lui questo è ovviamente un importante complimento. Ed ecco che ora potrà parlare della sua passione nello storico programma Mediaset. Non è la prima volta che Francesco prende parte a questo genere di trasmissioni. Infatti, in passato il 38enne aveva partecipato a Diretta stadio di 7 Gold, come opinionista.

Dopo la sua partecipazione al reality di Alfonso Signorini, Oppini proseguirà la sua carriera nel mondo della tv, restando legato alla sua passione per il calcio. Pare che Francesco sia stato reclutato proprio da Piero Chiambretti, che lo avrebbe voluto nel cast fisso del programma calcistico della seconda serata di lunedì.

Pertanto, i telespettatori vedranno Oppini insieme a Francesca Barra, Franco Ordine, Ivan Zazzaroni, Francesca Brienza, Giampiero Mughini, Fabrizio Ferrari, Raffaele Auriemma e Gianfranco Butinar. Una mossa importante quella che compie Chiambretti, che ha come scopo quello di attirare una fetta più grande del pubblico. Sicuramente la presenza di Oppini riuscirà a rendere più concreto questo suo desiderio.

Un futuro nel mondo della televisione tutto da scrivere per Oppini, che nella quinta edizione del GF Vip è riuscito a ritagliarsi un posto da vero protagonista. La sua amicizia con Tommaso Zorzi ha appassionato milioni di telespettatori. L’influencer pare essere attualmente il volto più amato di questa edizione e ha sofferto molto quando Francesco ha deciso di abbandonare il programma.

Subito dopo, durante una conversazione con Malgioglio, Zorzi ha anche confessato di essersi innamorato di Oppini. Quest’ultimo non si è fatto alcun problema di fronte a questa dichiarazione e durante un incontro all’interno della Casa, ha cercato di rassicurarlo.