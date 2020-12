Grande Fratello Vip, Zorzi cede: i reali sentimenti provati per Oppini

Tommaso Zorzi, incalzato da Cristiano Malgioglio, ha gettato definitivamente la maschera e ha ammesso che nei confronti di Francesco Oppini, che ha deciso di abbandonare il reality per tornare tra le braccia della fidanzata e della famiglia, il suo sentimento va al di là di una normale amicizia. Il discorso non è affatto semplice e non deve assolutamente essere liquidato con delle risatine. Il motivo non è difficile da intuire: per un gay, prendersi una cotta per un etero, è un problema di non poco conto. Perché? La risposta è ovvia: risulta un legame ‘sbilanciato’, dove l’innamorato non potrà mai essere corrisposto. E infatti Cristiano ha battuto su questo punto nel raccogliere la confidenza dell’influencer, cercando di fargli forza.

Malgioglio ha voluto affrontare con Zorzi di petto il tema ‘addio alla Casa’ di Francesco. Per questo, senza troppi fronzoli ha chiesto al giovanotto di raccontargli la verità sui sentimenti provati per Oppini. “Ti sei innamorato? Vorresti averlo come uomo nella tua vita?”. Tommaso ha accusato il colpo ed è rimasto senza parole. Il paroliere ha quindi incalzato, dicendo che secondo lui è evidente che con il figlio di Alba Parietti, almeno dal versante Zorzi, ci sia in corso più di una amicizia. “Non puoi avere questi momenti di vuoto e di patimento per un amico – ha proseguito Cristiano -, quindi secondo me tu ti sei innamorato di Francesco”.

Zorzi è apparso sempre più frastornato dal discorso del musicista che pare aver colto nel segno. “Quando ci si innamora di un ragazzo etero, ti può dare tanto affetto, ma non ti può dare altro”, la chiosa del paroliere. A questo punto l‘ex Riccanza si è lasciato andare a un lungo sfogo in cui ha ammesso di essersi innamorato di Oppini e di essersi ritrovato in un vicolo cieco:

“Non ti posso negare di essermi innamorato, è evidente. Lui aveva una sensibilità che è rara trovare in un uomo. Era molto premuroso. Eravamo in simbiosi ed è una cosa che non mi è mai capitata con nessun’altro. Forse mi sono innamorato proprio di questo, ma cosa posso fare?”

Malgioglio ha detto che in fin dei conti non si può fare nulla in situazioni del genere se non ammettere che dall’altra parte c’è ‘solo’ un amico che non può andare altro a un legame amichevole. Infine Cristiano ha provato a tirar su di morale il ragazzo. “Ci innamoriamo io e te”, la battuta che ha fatto sì che Tommaso si lasciasse andare a un largo sorriso. Le cicatrici del cuore sono vive, ma il ‘maestro’ Malgioglio ha con sé le ‘medicine d’amore’ per guarire le ferite sentimentali del ragazzo.