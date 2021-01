Isola dei Famosi: Zorzi e Stefania Orlando nuovi opinionisti?

Nuove succose indiscrezioni per quanto riguarda la prossima edizione dell’Isola dei famosi. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi e il reality show partirà da marzo in prima serata su Canale 5. Tuttavia, iniziano a circolare dei rumors sul programma che riguarderebbero due personaggi che hanno profondamente segnato le dinamiche del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Come riportato da Fanpage, c’è infatti chi li vorrebbe come accoppiata vincente nelle vesti di opinionisti proprio all’Isola dei famosi. Non è un segreto il rapporto che i due concorrenti del reality show di Alfonso Signorini hanno stretto all’interno della Casa. Si sono supportati e sopportati nonostante le difficoltà, i crolli emotivi e le dinamiche del gioco. Al di là dei loro piccoli screzi – che sono sicuramente giustificabili a distanza di 4 mesi dall’inizio della trasmissione – Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno sempre dimostrato di tenerci l’uno all’altro.

Ebbene, il loro legame così forte potrebbe giovargli proprio una presenza fissa all’interno del programma di Ilary Blasi. Non solo, da quanto riportato da Tv Blog, c’è anche chi avrebbe voluto vedere Tommaso Zorzi nelle vesti di inviato dell’Isola. Purtroppo però i tempi per far avvenire realmente la cosa sarebbero troppo stretti. La finale del Grande Fratello Vip infatti è prevista per il 26 di febbraio e questo ha già creato diversi scombussolamenti nei Vipponi e nello stesso Zorzi. Quello che Blogo ha riportato è che nel particolare proprio il nome dell’influencer di Riccanza potrebbe essere tra quelli degli ipotetici opinionisti in lista per l’Isola dei famosi.

Lo stesso tv Blog ha scritto che, oltre a questo, per Zorzi ci potrebbe essere anche la possibilità della sua presenza anche al Grande Fratello Vip 6 come opinionista. Il programma partirà infatti a settembre e non sarebbe strano se Alfonso Signorini lo volesse nel suo team nella prossima edizione. Proprio lui, infatti, ha desiderato fortemente che Tommaso partecipasse come concorrente quest’anno. E ha fatto anche bene, visto il successo che ha riscosso nei telespettatori.

Tornando all’Isola dei famosi, invece, prosegue la scelta sui nuovi naufraghi che sbarcheranno in Honduras. In quest’ultimo periodo sono già circolate alcune indiscrezioni su alcuni presunti concorrenti. Tra il cast si è vociferato su Alessandra Mussolini. Mentre – come ha scritto pure Tv Blog – si è parlato anche di Francesca Barra. Ma anche della possibile presenza dell’ex di Tommaso Zorzi Iconize.

Come inviati invece si parlava della possibilità di dare l’incarico a Alvin o anche ad Aurora Ramazzotti.