Isola dei famosi 2021 inviato, corsa a due: spunta Aurora Ramazzotti

Le news sull’inviato dell’Isola dei famosi 2021 si stanno susseguendo nelle ultime ore e non sono ancora finite. Se inizialmente sembrava certo il ritorno di Alvin in collegamento dall’Honduras con lo studio, nelle ultime ore è spuntato invece il nome di un altro volto. Un giovane volto, giovanissimo dal punto di vista televisivo. Un nome che al momento è impegnato in un altro programma tv ma come concorrente, ma amatissimo da grandi e piccoli. Un’indiscrezione di oggi ha parlato di Tommaso Zorzi possibile inviato dell’Isola, ma pare non sia così.

Si è detto che fosse la stessa Ilary Blasi a volere fortemente Zorzi, però è arrivata la smentita di Giornalettismo. Sul sito si legge che la notizia su Tommaso è infondata e che non farà parte del reality in partenza dopo il GF Vip. Tra i motivi c’è anche il lungo periodo passato nella Casa più spiata d’Italia: se dovesse arrivare in finale, ed è quasi scontato, sarebbero ben cinque i mesi rinchiuso a Cinecittà. Un tempo abbastanza lungo che proverebbe chiunque e Tommaso ne risente da un po’ di tempo ormai. Quindi Tommaso non sarebbe in corsa come inviato dell’Isola dei famosi 2021 sia perché provato dalla lunga permanenza nella Casa sia perché il ruolo di inviato sarebbe già stato assegnato.

Il sito ha sottolineato che l’inviato della nuova edizione dell’Isola dovrebbe essere proprio Alvin, e sarebbe un ritorno in tal caso. Ma se proprio la scelta non dovesse ricadere su di lui, allora potrebbe farsi largo un nome a sorpresa. Il nome sul tavolo, insieme a quello di Alvin, sarebbe quello di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker potrebbe partire per l’Honduras nel caso in cui Alvin dovesse rifiutare. Queste le ultime indiscrezioni sul reality show saltate fuori nel pomeriggio.

Tommaso Zorzi non sarà inviato all’Isola dei famosi: la smentita e il futuro in tv

Ma cosa ne sarà allora di Tommaso Zorzi? Si parla anche del suo futuro: non lavorerà all’Isola dei famosi, ma per lui ci sarebbe già in serbo qualcosa. Sempre Giornalettismo ha fatto sapere che Tommaso in tutto questo tempo si è legato molto al Grande Fratello Vip e ad Alfonso Signorini: vorrà dire che il suo futuro è proprio nel reality show? Tutto è da vedere, anche perché Zorzi prima di entrare nella Casa aveva già dei progetti top secret in ballo.