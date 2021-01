Zorzi all’Isola dei Famosi 2021? Proposta di Ilary Blasi, retroscena sul ruolo

La conduttrice della prossima edizione del reality, che si svolgerà in Honduras, sarebbe pronta a tutto pur di far approdare il giovane influencer in Honduras

Tommaso Zorzi approderà all’Isola dei Famosi 2021 dopo il GF Vip 5? Questa è l’indiscrezione che sta facendo impazzire i fan sui social! A lanciare la notizia è il settimanale Vero, che svela un retroscena inatteso. L’influencer è un volto amatissimo dai telespettatori, tanto che in molti sono convinti che sarà proprio lui il vincitore della quinta edizione del reality condotto da Signorini. Sin da subito, il pubblico l’ha dato per vincente e le aspettative sono state rispettate dal gieffino. Infatti, in questi mesi Zorzi non ha deluso i suoi fan, anzi. Sono sempre più persone a unirsi ai fanclub dell’influncer, che con la sua personalità è riuscito a entrare nei loro cuori. Proprio per tale motivo, sembra ormai certo che i telespettatori continueranno a vedere Tommaso sul piccolo schermo.

Pare che nel suo futuro ci sia una carriera nel mondo della televisione e a farsi avanti ora ci starebbe pensando la produzione dell’Isola. Quest’ultima indiscrezione vede Zorzi nella nuova edizione del programma, che dovrebbe prendere inizio questa primavera, dopo che le luci della Casa di Cinecittà si saranno spente. Tommaso ha molto da offrire al pubblico sul piccolo schermo, dunque l’idea sulla sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi potrebbe diventare concreta. Infatti, pare che la conduttrice “starebbe facendo carte false pur di avere Tommaso Zorzi come inviato“.

Questo è ciò che riporta il settimanale, bisogna però vedere cosa ne pensa l’influencer. Da inviato dovrebbe trascorrere qualche tempo in Honduras insieme ai naufraghi. Quando ha saputo che il GF Vip sarebbe durato di più non ha reagito subito in modo positivo. Lui stesso ha fatto notare di non vedere l’ora di tornare alla vita di tutti i giorni. Dunque, potrebbe anche decidere di non tuffarsi immediatamente in un’altra esperienza televisiva. Chiaramente si tratta di una proposta avvincente per proseguire la sua carriera in tv, a cui è difficile dare un rifiuto! Intanto, la produzione del reality sta lavorando al cast di questa nuova edizione.

In queste ultime settimane i fan hanno iniziato a sognare la presenza di Zorzi in uno dei programmi di Maria De Filippi, in particolare dopo la sorpresa dello scorso 28 dicembre nella Casa.