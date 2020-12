Maria De Filippi al GF Vip per Zorzi: “Non mi piaceva ma…”, la reazione

La conduttrice dalla scuola di Amici in collegamento con la Casa: la sorpresa per Tommaso, che inizia a tremare vedendo apparire uno dei suoi idoli

Maria De Filippi è stata ospite al Grande Fratello Vip 5 nella puntata di lunedì 27 dicembre 2020. La conduttrice era in collegamento dalla scuola di Amici, seduta tra i banchi, e ha iniziato parlando con Alfonso Signorini. A lui ha spiegato che segue il reality show e che è una grande appassionata delle storie umane della Casa. Non le piacciono invece le nomination, ma sa che è un gioco e quindi devono esserci. Ma Maria è stata invitata principalmente per fare una sorpresa a Tommaso Zorzi, che ha parlato spesso di lei nella Casa.

La De Filippi ha spiegato che inizialmente Tommaso non le piaceva molto come concorrente, poi invece ha cambiato idea. Queste sono state le sue parole:

“Inizialmente non mi piaceva. Recitava il ruolo di quello volutamente arrogante e sprezzante. Poi seguendo il GF ho iniziato a guardarne altri aspetti. Io vedevo i suoi occhi andare a destra e sinistra, mi sembrava a volte persino impaurito. Ho iniziato a guardarlo con occhi diversi, mi faceva piacere vedere le sue reazioni. mi faceva anche tenerezza, ma nel senso buono. Ho visto quanto aveva pudore del suo sentimento con la mamma. L’ho visto litigare e discutere ma penso lo faccia quando stima le persone, non quando non le stima. Discute per far poi la pace”.

Alfonso ha replicato che è contento che ha cambiato idea, poi è entrato nella Casa e ha chiesto a Tommaso di andare di corsa in Super Led. Ma di sicuro non avrebbe mai immaginato di parlare con Maria! Ad attenderlo c’era anche un regalo, ben coperto però da un tendone nero. Alfonso poi ha detto a Tommaso che c’era qualcuno che aveva qualcosa da dirgli. Appena ha visto apparire Maria ha iniziato a dire “Io mi sento male” e ha chiesto se fosse uno scherzo. Con voce tremolante ed emozionata ha quindi parlato con la conduttrice, ma Alfonso li ha interrotti per mostrare un video in cui Zorzi parlava della sua stima verso la conduttrice.

Era talmente emozionato che gli tremavano le mani, quindi è andata in onda una gag: dato che Tommaso ha detto di essere disposto a fare persino le fotocopie pur di lavorare per Maria, lei lo ha messo alla prova! Ad attenderlo sotto il tendone nero infatti c’era una fotocopiatrice. A questo punto Alfonso li ha lasciati soli e hanno fatto due chiacchiere, così Maria ha spiegato a Tommaso cosa ha capito di lui in questo percorso al Grande Fratello Vip. La conduttrice quindi ha ripetuto ciò che aveva già spiegato a Signorini. E ha aggiunto:

“Sono convinta, magari mi sbaglio, che c’è una parte che ancora nessuno ha visto. che tieni ben nascosta e che è un po’ questa fragilità che hai. Spesso la mascheri per paura che le persone capiscano i lati deboli e possano colpire. Io però sono convinta che questa tua fragilità sia una bella cosa”.

Maria ha letto la scheda di Tommaso ed è rimasta colpita dal suo motto e dal suo stile di vita. Ha parlato con lui del suo essere romantico, delle sue frasi cult e del rapporto con il papà. Poi la chiacchierata è proseguita, fino a quando Maria gli ha detto:

“Non mollare Tommaso, mi hanno detto che ogni tanto ti viene da andar via. Fidati di te stesso, fai vedere anche quel lato che nascondi. Non fa male far vedere quello che si è”.

Prima di andare via, Tommaso ha detto queste parole alla De Filippi:

“Io rimango senza parole, tutto mi sarei aspettato tranne te. È un onore, un orgoglio. Qualunque cosa accada io se esco sono contento”.

Zorzi è tornato poi in salone senza poter dire nulla a nessuno e ha continuato a tremare. Fino a quando Maria è apparsa sullo schermo in salotto per salutare tutti i concorrenti. E approfittando della presenza della conduttrice, Signorini ha introdotto l’argomento Andrea Zelletta e del regalo di Natalia. Maria ha parlato della storia di Andrea e Natalia a Uomini e Donne.