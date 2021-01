Isola dei Famosi 2021: due naufraghi già scelti e le news sul resto del cast

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si farà. Dopo un tentennamento da parte dei vertici Mediaset pare ormai sicura la partenza del reality dei naufraghi. La data x del decollo non è ancora stata calendarizzata ma la finestra temporale in cui si taglierà il nastro di partenza è già decisa: a metà marzo circa, appena dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2021 (si parla di lunedì 8 o lunedì 15 marzo). Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, mentre l’inviato sarà Alvin che ha già ricoperto tale ruolo in passato (con la moglie di Totti inoltre c’è un ottimo il feeling professionale, come dimostrato a Eurogames). E il cast? Chi ci sarà?

Secondo le indiscrezioni lanciate da TvBlog è ormai fatta per due personaggi: Asia Argento e, notizia dell’ultima ora, Brando Giorgi. Il nome dell’ex di Morgan era già circolato nei giorni scorsi e sembra che sia certo (ci sarebbero da limare soltanto gli ultimi dettagli contrattuali ma l’affare dovrebbe andare in porto senza troppi problemi).

Spazio poi a Brando Giorgi, al secolo Lelio Sanità di Toppi. In particolare l’attore 54enne capitolino lo si ricorda nei film Cattive ragazze, Abbronzatissimi 2 e Tieni a me. La popolarità la deve anche al suo lavoro in tv in fiction come Incantesimo, Vivere, Vento di ponente, Mogli a pezzi, Don Matteo, Cento vetrine, Un poso al sole, Camera cafè fino alla recente partecipazione all’Allieva 3.

Nella vita privata Brando è sposato con la showgirl Daniela Battizzocco, dalla quale ha avuto due figli, Camilla e Niccolò. In passato ha avuto una love story con l’attrice e cantante Mietta.

Isola dei Famosi 2021: si resta in Honduras e gli altri papabili naufraghi

Nelle scorse settimane, vista la pandemia in corso, si era fatta strada l’ipotesi di cambiare location al programma, spostandolo alle Isole Canarie. Alla fine non se ne è fatto nulla e anche quest’anno lo show si svolgerà in Honduras. Per quando riguarda il cast, oltre ai già citati Asia Argento e Brando Giorgi, nel toto-nomi sono finiti l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, i due ex cavalieri del trono over, Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli, l’ex annunciatrice Alessandra Canale, lo speaker radiofonico Marco Baldini e l’ex fidanzato della Prati, Luigi Oliva.