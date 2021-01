Isola dei Famosi, news location e data d’inizio: il reality resta in Honduras

La location dell’Isola dei Famosi 2021 resta quella degli anni precedenti. Ebbene il reality show di Canale 5 verrà svolto sempre in Honduras! Il programma si sta preparando a questa nuova edizione, che è stata confermata per la prossima primavera. Il cast si sta formando e, intanto, arrivano le conferme per quanto riguarda la location. Pare che la trasmissione abbia iniziato a pensare di portare i naufraghi in una zona differente. Ad esempio, si era pensato alle isole Canarie. Ma ora la produzione, secondo quanto rivela TvBlog, ha deciso di confermare l’Honduras. I luoghi scelti saranno così già conosciuti dalla troupe della rete Mediaset. Ilary Blasi condurrà, chiaramente, dall’Italia negli studi di Canale 5, mentre Alvin dovrà tornare nello Stato bagnato dal Mar dei Caraibi a nord e dall’Oceano Pacifico a sud.

La nuova edizione è stata confermata nella programmazione della primavera del 2021, subito dopo il Festival di Sanremo. Al momento, la data corrisponderebbe a lunedì 8 marzo oppure a lunedì 15 marzo. Infatti, il reality dovrebbe andare in onda a inizio settimana. L’edizione dovrebbe durare per più di dieci settimane. Non resta che attendere per scoprire il giorno esatto in cui la Blasi inizierà la conduzione dell’Isola. Nel frattempo, c’è tanta curiosità per quanto riguarda il cast. La produzione sta lavorando alla scelta dei volti noti che approderanno in Honduras per vivere questa dura ed emozionante avventura.

Sicuramente il nome che in queste ultime settimane sta attirando l’attenzione è quello di Asia Argento. Dopo di che, sono iniziati a spuntare tra i probabili concorrenti altri volti già noti ai telespettatori. Entrando nel dettaglio, ultimamente sono spuntati fuori i nomi di due ex partecipanti di Uomini e Donne. Non è la prima volta che accade, in passato ad esempio hanno preso al reality Rosa Perrotta e Soleil Sorge. In questa nuova edizione il pubblico di Canale 5 potrebbe ritrovare Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli.

Entrambi condividono una passata conoscenza con Gemma Galgani. Il primo, conosciuto anche come il Gabbiano, è entrato nel cuore della dama torinese, stravolgendole la vita. La frequentazione con Sirius, invece, è durata molto meno ed è stata sicuramente meno importante. Ora entrambi potrebbero approdare in Honduras per questa nuova esperienza. Ma sono spuntati fuori anche altri nomi legati al programma della De Filippi. In particolare, sono stati segnalati quelli di Lorenzo Riccardi, Giovanna Abate, Sossio Aruta, Andrea Cerioli, Lucas Peracchi e Angela Nasti.