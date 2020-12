Isola dei Famosi 2021: tra i concorrenti Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli

Non c’è edizione dell’Isola dei Famosi senza personaggi nati a Uomini e Donne. Dopo Rosa Perrotta e Soleil Sorge sarebbero in lizza per partecipare al programma Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli. I due non hanno in comune solo la partecipazione al programma di Maria De Filippi ma pure l’interesse per Gemma, che ha amato entrambi. Secondo il settimanale Nuovo Tv il Gabbiano e Sirius avrebbero ottime probabilità di far parte della rosa dei concorrenti che animeranno la prima edizione condotta da Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi potrebbe anche essere un’occasione di riscatto per Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli, costretti ad allontanarsi da Uomini e Donne dopo i diversi diverbi con la star dello show Gemma Galgani. Ma ci sarebbero altri ex protagonisti del Trono Classico e del Trono Over in lizza per il reality show. Gli ultimi nomi trapelati sono quelli di: Lucas Peracchi, Lorenzo Riccardi, Giovanna Abate, Angela Nasti, Sossio Aruta, Andrea Cerioli.

Al di fuori di Uomini e Donne secondo la rivista diretta da Riccardo Signoretti sarebbero in pole position per l’Isola dei Famosi 2021 pure: Asia Argento, Mariagiovanna Elmi, Biagio D’Anelli ed Eleonora Giorgi. Quest’ultima potrebbe addirittura sbarcare con il figlio Paolo Ciavarro e la nuora Clizia Incorvaia. Contattata anche la conduttrice Alessandra Canale: la diretta interessata ha ammesso in un’intervista di essere interessata al progetto.

In attesa di saperne di più c’è solo una certezza: Ilary Blasi è la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi Mediaset ha scelto la moglie di Francesco Totti. Ilary è da tempo ferma: non conduce un programma dall’autunno 2019, da quando ha ricevuto un sonoro flop con Eurogames. Di recente la 39enne ha lanciato il format web Fashion or Trashion ma scalpita per rientrare sul piccolo schermo.

Accanto a Ilary Blasi dovrebbe esserci l’amico di vecchia data Alvin mentre la messa in onda dell’Isola dei Famosi 2021 dovrebbe essere fissata al prossimo aprile. Ancora da valutare la location: a causa dell’emergenza Covid-19 la produzione potrebbe lasciare l’Honduras per traslocare alle Canarie, dove si sono registrati pochi contagi.