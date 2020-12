Alessandra Canale: Pechino Express o Isola dei Famosi? La decisione

L’ex annunciatrice della Rai è pronta a mettersi finalmente in gioco in un reality show

Alessandra Canale è pronta per un reality show. In un’intervista al settimanale Vero l’ex signorina buonasera ha rivelato che due produzioni l’hanno cercata in questo periodo. Ovvero Pechino Express e Isola dei Famosi, che torneranno entrambi in tv nel 2021. La Canale sta valutando le proposte con il figlio Amedeo e ha assicurato che un suo coinvolgimento nel format di Canale 5 non è da escludere.

Alessandra Canale, oggi splendida 57enne, ha ammesso:

“Reality show? Le proposte sono arrivate ed è mio figlio Amedeo, che ha 25 anni, che mi consiglia a riguardo. Pechino Express è un format che ha ritenuto poco adatto a me. Invece per l’Isola potrebbe essere il momento giusto. Finora non me la sono sentita, temendo di essere troppo timida ed emotiva, ma ora sto facendo le mie valutazioni”

La bionda conduttrice potrebbe dunque essere una delle concorrenti della prima edizione condotta da Ilary Blasi. Alessia Marcuzzi ha infatti deciso di lasciare lo show. Insieme ad Alessandra potrebbero entrare nel cast: Kikò Nalli, Lucas Peracchi, Patrizia Rossetti, Giovanna Abate, Asia Argento, Cristina Plevani, Sossio Aruta, Angela Nasti.

Ma da settimane si parla anche di una probabile partecipazione di: Costantino Vitagliano, Andrea Cerioli, Mila Suarez, Flo Marincea, Luigi Oliva, Marco Baldini. È chiaro che non ci sarà Can Yaman: l’attore turco preferisce continuare a recitare. Nei panni di inviato pare sarà riconfermato Alvin, tra l’altro amico di Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi, ormai ferma da un anno, dovrebbe andare in onda – Coronavirus permettendo – il prossimo aprile. Quasi sicuramente verrà cambiata la location: niente più Honduras, dove è stato ambientato fin dalla prima edizione con Simona Ventura, bensì Isole Canarie, tra le meno colpite dal virus.

Cosa fa oggi Alessandra Canale

Dal 2016 Alessandra Canale è impegnata nella struttura Rai Pubblica Utilità e presenta le rubriche Rai Mobilità, Onda Verde, Meteo Sera e Meteo Europa. Dal 2013 è sposata con Antonio Caliendo, uno dei più famosi procuratori di calcio.

I due si sono conosciuti al Processo del lunedì condotto da Aldo Biscardi e vivono un matrimonio pendolare. Lui vive in Costa Azzurra mentre lei è stabile a Roma. Il figlio Amedeo è frutto di una relazione di gioventù: il ragazzo non lavora nel mondo dello spettacolo ma è uno studente di Economia e Commercio.

Nel 2006 la Canale ha partecipato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Alessandra faceva coppia con Simone Di Pasquale e ha un bel ricordo di quell’esperienza, sicuramente tra le più belle della sua carriera.