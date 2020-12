Isola dei Famosi confermata nel 2021: spunta data d’inizio e nome inviato

L’Isola dei Famosi si farà. In questi giorni si era parlato di una presunta cancellazione dovuta all’emergenza Coronavirus ma Mediaset non vuole rinunciare all’avventuroso reality show. Come scrive Giornalettismo, il programma tornerà in onda nella primavera 2021.

Stando a quello che scrive il sito ci sarebbe già una data prestabilita: quella di lunedì 5 aprile. Al comando è confermata invece Ilary Blasi, lontana dal piccolo schermo da più di un anno. L’ultimo impegno televisivo della moglie di Francesco Totti è stato nell’autunno 2019 con Eurogames. Un’esperienza flop visti i pessimi ascolti.

Ilary Blasi è pronta a rifarsi con l’Isola dei Famosi 2021: una trasmissione giocosa e avventurosa, com’è nelle corde della bionda presentatrice. E Giornalettismo ha fatto pure il nome del probabile inviato: sembra che la rete voglia riconfermare per l’ennesima volta Alvin.

Un nome, una certezza data la professionalità di Alberto Bonato. E la lunga amicizia con Ilary Blasi – con la quale ha lavorato al già citato Eurogames – non può che regalare alla nuova Isola dei Famosi più autorevolezza e spigliatezza. Ancora tutta da valutare, invece, la location. La produzione potrebbe lasciare l’Honduras per spostarsi alle isole Canarie, dove la situazione Covid-19 è decisamente più tranquilla.

Intanto è già partito il totonomi sui Vip che potrebbero sbarcare all’Isola dei Famosi 2021. Negli ultimi giorni è stata smentita la presenza di Can Yaman. L’attore turco è concentrato sulla sua carriera da attore e non intende cedere al fascino dei reality show.

Tra gli altri probabili concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2021 ci sono: l’hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, la modella Mila Suarez, gli ex tronisti di Uomini e Donne Giovanna Abate, Costantino Vitagliano, Andrea Cerioli, Angela Nasti, Lorenzo Riccardi e Lucas Peracchi.

E poi l’ex calciatore Sossio Aruta, l’ex gieffina Cristina Plevani, l’ex Pupa Flo Marincea e l’ex fidanzato di Pamela Prati Luigi Oliva. In pole position pure il conduttore radiofonico Marco Baldini, diventato di recente papà all’età di 61 anni.

Per molti di questi personaggi si tratterebbe della seconda esperienza in un reality show. Kikò, Mila, Sossio, Costantino , Cerioli e Cristina hanno infatti già partecipato al Grande Fratello Nip e Vip.