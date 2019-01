Alessandra Canale oggi: la nuova vita dell’ex annunciatrice Rai

Che fine ha fatto Alessandra Canale? Nuova vita per l’ex annunciatrice Rai

Nuova vita per Alessandra Canale, una delle annunciatrici Rai più famose della storia della televisione. Oggi Alessandra ha 55 anni e lavora come giornalista a Rai Pubblica Utilità, la struttura che fornisce informazioni per la mobilità e il meteo su tutti i canali della tv di Stato. “Adesso mi sveglio pure alle quattro del mattino per andare in redazione. Ma non mi pesa. Amo l’indipendenza”, ha detto la Canale in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Oltre al lavoro Alessandra non trascura l’amore. Dal 2013 è sposata con Antonio Caliendo, uno dei più famosi procuratori di calcio. I due si sono conosciuti al Processo del lunedì condotto da Aldo Biscardi e vivono un matrimonio pendolare. “Antonio vive stabilmente in Costa Azzurra, io a Roma, ma faccio volentieri la zingara di lusso da una casa all’altra”, ha confidato la presentatrice.

Il segreto di bellezza di Alessandra Canale a 55 anni

Il passare del tempo non ha scalfito il fascino di Alessandra Canale, che porta ancora lunghi capelli biondi. Il suo segreto di bellezza? Delle pasticche di acido ialuronico concentrato che arrivano dalla Svizzera. Anche se una differenza rispetto a qualche anno fa c’è: la Canale è leggermente ingrassata. “Prima entravo in una taglia 40, ora indosso una 44 abbondante, ma sono alta un metro e 78 e questo aiuta ad attenuare gli effetti della tavola”, ha precisato la diretta interessata.

Alessandra Canale: il figlio Amedeo è cresciuto

Non solo moglie e lavoratrice instancabile, Alessandra Canale è una mamma presente e amorevole. Il figlio Amedeo, avuto da una relazione di gioventù, ha oggi 23 anni e si sta laureando in Economia e Commercio.