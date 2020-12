Isola dei Famosi 2021, Asia Argento diventa naufraga? L’indiscrezione

Asia Argento sarà una naufraga all’Isola dei Famosi 2021? L’attrice potrebbe a approdare in Honduras come una nuova concorrente della prossima edizione con Ilary Blasi. A lanciare l’indiscrezione è TvBlog. Pare che il reality show torni in onda nella primavera del nuovo anno e, dunque, la produzione starebbe attualmente cercando di formare il cast. Quello della Argento sarebbe il primo nome forte che spunta sulla futura edizione del programma di Canale 5. Si sta attualmente pensando alla location del reality e per quanto riguarda il cast ancora non ci sarebbero stati dei provini. Ma sembra che la produzione abbia già messo gli occhi su Asia. La figlia del noto regista Dario Argento, sarebbe in cima alla lista dei nomi che il programma starebbe valutando per la nuova edizione.

L’attrice ha già preso parte a un reality in passato. Si tratta di Pechino Express 2020, dove ha giocato in compagnia di Vera Gemma. Inoltre, ha preso parte anche a un talent show nel 2016, Ballando con le Stelle. Dunque, non sarebbe di certo la prima volta che la Argento finisce sul piccolo schermo per prendere parte a questo genere di trasmissioni e per mettere in gioco tutta se stessa. Sicuramente potrebbe essere una concorrente dalle mille risorse. Da parte di Asia, il pubblico può di certo aspettarsi vari colpi di scena. Ma se da parte della produzione c’è questo interesse nei suoi confronti, non è detto che la Argento decida di entrare a far parte del cast.

Isola dei Famosi 2021, le prime news sulla nuova edizione

Poco dopo la finale del GF Vip 5, spostata a febbraio 2021, sul piccolo schermo dovrebbe tornare in onda, appunto, uno dei reality più difficili da affrontare. Infatti, pare che la trasmissione potrebbe già andare in onda dalla fine di febbraio e, come già accaduto negli anni passati, l’appuntamento sarà posizionato nella prima serata di lunedì.

A condurre questa nuova edizione pare ci penserà Ilary Blasi, che sarà ovviamente affiancata dall’inviato speciale. Sembra che a rivestire questo ruolo direttamente sulle spiagge dell’Honduras sarà Alvin, grande amico della conduttrice. Insieme hanno già affrontato un’altra esperienza sul piccolo schermo, quella di Eurogames.