Isola dei famosi: tra i concorrenti una conduttrice e un’insegnate di fitness

Le voci sui possibili concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi 2021 si fanno sempre più concrete. A lanciare un’altra indiscrezione è il sito TvBlog che dà come nuove naufraghe due donne che potrebbero lasciare il proprio segno in Honduras.

Stiamo parlando di Jill Cooper e Patrizia Rossetti. La personal trainer e la conduttrice televisiva sono solo gli ultimi nomi che sono trapelati in questi mesi. Il reality show di Canale 5, dopo varie vicissitudini, smentite e conferme, dovrebbe riaprire i battenti entro il mese di marzo. Alla conduzione troveremo Ilary Blasi che, a grande richiesta, dopo il periodo di allontanamento dalle scene e dalle conduzioni, tornerà in gran splendore nella prima serata del lunedì con un titolo di grande rilevanza.

Insieme alle nuove due naufraghe, nei mesi scorsi sono stati fatti come certi i nomi di Asia Argento e dell’attore Brando Giorgi. Qualche giorno avevamo inserito nel toto-nomi pronti per l’avventura in Honduras anche Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, e, rimanendo sempre in tema con la trasmissione della De Filippi, la possibilità di vedere anche due protagonisti del trono over.

Due vecchie conoscenze di Gemma Galgani, Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli. Nella rosa di concorrenti avevamo inserito anche l’ex annunciatrice Rai Alessandra Canale e il conduttore radiofonico Marco Baldini. Infine anche un ex fidanzato di Pamela Prati, Luigi Oliva.

Le voci sul papabile inviato all’Isola

Capitolo inviato in Honduras. Dopo la netta smentita della possibilità di ritrovare Tommaso Zorzi anche all’interno del reality condotto da Ilary Blasi, si pensa possa tornare Alvin a condurre i naufraghi lungo la loro avventura. Per il conduttore sarebbe una riconferma nel programma e consoliderebbe la relazione artistica con la moglie di Totti, con cui aveva già condotto insieme Eurogames, la versione rinnovata di Giochi senza frontiere, nel 2019.

A sorpresa, però, la figura dell’inviato potrebbe ricoprirla un nuovo personaggio tv. Il nome che circola in questi giorni è quello di Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker potrebbe entrare a far parte dell’entourage che partirà per la nazione dell’America centrale. Una nuova avventura che consacrerebbe la 24enne come inviata, come già accaduto durante il programma condotto dalla madre, Vuoi Scomettere? nel 2018.