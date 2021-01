Isola dei famosi 2021 cast: spunta il nome di un influencer molto discusso

Nel cast dell’Isola dei famosi 2021 potrebbe arrivare un influencer che è stato al centro di una enorme polemica negli ultimi mesi. Uno di quei nomi che forse il pubblico proprio non gradirà, ma a cui potrebbe essere data un’occasione di riscatto. Certo è che se fossero vere le voci sul suo conto, allora lui non solo accetterà ma sarà ben felice di farlo. Di chi stiamo parlando? Ecco un indizio: è stato travolto da una bufera, anzi da un vero e proprio scandalo legato a un surgelato. Sì, è proprio lui, l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi.

Stando a un rumor pubblicato da 361 magazine, Iconize sbarcherà come concorrente sull’Isola dei famosi 2021. L’influecer è stato protagonista di uno dei colpi di scena più eclatanti dell’ultimo anno. Nelle prime settimane nella Casa, infatti, Dayane Mello ha lanciato a sua insaputa un enorme e sconvolgente scoop dicendo che Iconize aveva inscenato un attacco omofobo. Dayane aveva tirato in ballo la sua amica Soleil Stasi, che poi ha tirato fuori la verità a poco a poco negli studi di Barbara d’Urso. Alla fine è stato lui stesso a confessare che l’aggressione omofoba non c’è mai stata.

Iconize ha trascorso un periodo lontano dai social network, anche perché l’opinione pubblica era totalmente contro di lui. Fingere un’aggressione non è piaciuto a nessuno e lui stesso si è reso conto di aver esagerato. Più di qualcuno ha parlato di lui come un ragazzo un po’ ossessionato dalla luce rossa delle telecamere e chissà che tra Zorzi nella Casa e questo scandalo del surgelato Iconize non sia riuscito ad aprirsi le porte del piccolo schermo. Tuttavia sarebbe per lui una grande occasione, un modo per farsi conoscere dal pubblico e dimostrare di non essere solo quello che finge aggressioni.

Tommaso non ha parlato molto di lui, se non nei primi giorni, perché pare non abbia molta voglia di essere associato a Iconize. Ma è inevitabile definire quest’ultimo come l’ex di Tommaso, visto che il gieffino è tra i volti più forti e amati della quinta interminabile edizione del Grande Fratello Vip. Non resta che attendere conferma, o smentita, della partecipazione di Iconize all’Isola dei famosi 2021. Di sicuro sarebbe un nome in grado di far parlare molto del programma.