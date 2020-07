Magalli, no al confronto in tv con Adriana Volpe: “Ho rifiutato tanti soldi”

I gossip di qualche mese fa raccontavano la verità: la produzione del Grande Fratello Vip 4 aveva contattato davvero Giancarlo Magalli per un confronto con Adriana Volpe. Un incontro che avrebbe sicuramente regalato parecchio pepe allo show e forse pure qualche battuta iconica come quelle dell’accesa discussione tra Corinne Clery e Serena Grandi nella seconda edizione della trasmissione. Ma, sfortunatamente, Magalli non ha mai varcato la porta rossa di Cinecittà. È stato lo stesso Giancarlo ad ammetterlo nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, nel numero in edicola da martedì 14 luglio 2020. L’invito da parte di Alfonso Signorini è arrivato ma il 73enne ha preferito declinare, rifiutando così anche un compenso piuttosto alto. Il presentatore Rai ha poi spiegato il motivo per il quale ha preferito non accettare la proposta di Mediaset…

Perché Magalli ha rifiutato il confronto con Adriana Volpe al Grande Fratello Vip

“Ho declinato l’invito, tra l’altro rifiutando un bel compenso. Non mi piaceva l’idea di andare lì per metterla in difficoltà. E non mi sarebbe neppure piaciuto il contrario, ovvero l’opzione di essere una sua vittima. Quindi ho preferito lasciar perdere”, ha fatto sapere Giancarlo Magalli alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Il volto Rai ha poi invitato la bionda collega a smetterla con questa guerra a distanza, che va avanti da tempo e non accenna a finire: “Sono anni che si parla di questa diatriba e non se ne può più. Purtroppo anni fa lei ha scoperto che, menzionandomi, riusciva a far parlare di sé”. Diversa la posizione della Volpe nell’ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola sempre da martedì 14 luglio. A detta della 47enne, Giancarlo è completamente ossessionato da lei e lo proverebbe pure l’ultimo post in cui deride i bassi ascolti di Ogni Mattina, il nuovo programma che Adriana conduce tutte le mattine su Tv 8.

Il futuro in televisione di Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

A settembre Giancarlo Magalli tornerà al timone de I Fatti Vostri. Al suo fianco non ci sarà più la showgirl calabrese Roberta Morise, conduttrice delle ultime due edizioni, bensì Samanta Togni, ex ballerina di Ballando con le Stelle. Ancora incerto il futuro professionale di Adriana Volpe: ad oggi Ogni Mattina è semplicemente un esperimento. Sarà confermato per il prossimo autunno? Purtroppo gli ascolti di queste prime settimane sono piuttosto scarsi e quotidianamente il format fatica a conquistare un milione di telespettatori. Sky deciderà di regalare una seconda chance alla Volpe?