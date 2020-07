Adriana Volpe: “Per Magalli sono un’ossessione, in Rai io come strumento”

Adriana Volpe, conduttrice del programma di infotainment ‘Ogni Mattina’ su Tv8, è tornata a far notizia grazie ad alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip – che ha dovuto lasciare anzitempo per motivi di famiglia – è tornata a parlare dell’attacco ricevuto nei giorni scorsi da Giancarlo Magalli tramite i social. Il conduttore de ‘I Fatti Vostri’ ha infatti lanciato nei giorni scorsi una frecciatina al vetriolo all’indirizzo della Volpe, ironizzando sui non brillanti dati di ascolto del nuovo programma che Adriana sta conducendo su Tv8. Tra i due, si sa, non ci sono dei buoni rapporti da anni ormai, ma né il tempo né la lontananza – la Volpe ha lasciato ‘I Fatti Vostri’ e la Rai – hanno allentato le tensioni e cancellato i dissapori.

Adriana Volpe furioso contro Giancarlo Magalli

Intervistata da Tiziana Lupi, la Volpe ha ammesso di non poterne più di questi attacchi gratuiti provenienti dal suo ex collega. Per di più in un momento in cui Magalli non è in onda. Per Adriana, il motivo di tanto interessamento da parte del conduttore de ‘I Fatti Vostri’ è che lei è diventata per lui un chiodo fisso, “un’ossessione”. Ciò che non ha gradito la Volpe è soprattutto l’invito del conduttore a stare zitta. Una cosa inaccettabile, che denota solo una grande mancanza di rispetto non solo nei confronti del team di lavoro della conduttrice, ma anche nei confronti di tutte le donne. La presentatrice ha sottolineato inoltre che la sua libertà è inviolabile. L’esperienza al Grande Fratello Vip le ha fatto capire il piacere della libertà di pensiero. Oggi, la Volpe si dichiara fiera di lavorare per una rete libera da condizionamenti politici.

Nuovo attacco contro la Rai

La showgirl ha poi raccontato del periodo in cui lavorava in Rai e della sensazione provata: “uno strumento”, un volto che doveva attenersi ai testi scritti dagli autori e basta. Una cosa che impedisce di essere se stessi. Gli ascolti deludenti – 1% di share – non preoccupano per niente la Volpe. Per lei, questi numeri sono giustificati dal grado di indipendenza e autorevolezza del programma. Per Adriana la conduzione di ‘Ogni mattina’ non è un riscatto, bensì di un percorso di vita, poiché dalle difficoltà nascono sempre delle opportunità.