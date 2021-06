Continuano le ‘grandi manovre’ ai piani alti di Mediaset che sta cercando di organizzare la domenica pomeriggio di Canale Cinque andando ‘oltre’ Barbara d’Urso. ‘Lady Cologno’, dopo anni passati ad essere la regina indiscussa del dì festivo, nella stagione 2020/2021 ha dovuto fare i conti con un poderoso calo di pubblico che avrebbe spinto il Biscione a cambiare rotta. Live – Non è la d’Urso è stato archiviato e non andrà più in onda e la medesima sorte toccherebbe a Domenica Live. Secondo i ben informati, Pier Silvio Berlusconi vorrebbe sostituire la conduttrice campana con Lorella Cuccarini. Al momento la danzatrice avrebbe preso tempo per capire se il gioco vale la candela. Nel ‘gioco’, tra l’altro, potrebbe subentrare Stefano De Martino.

L’ultima suggestione lanciata da Bubino Blog e Spy.it spiega che la Cuccarini, laddove dovesse accettare la proposta di Mediaset, potrebbe trovare aiuto alla conduzione nell’ex marito di Belen. L’idea non è per nulla campata in aria ed ha una logica. Stefano ha già fatto gavetta in Rai, conducendo in modo brillante Made in Sud e Stasera tutto è possibile. Ha persino ‘sconfinato’ su Rai Radio 2. Insomma, il campano ha studiato ed ora è pronto per il salto in un programma di punta. Dalla sua parte ci sono pure gli ascolti. Gli show sopra citati hanno avuto un ottimo riscontro, segno che l’ex danzatore in tv piace e convince non solo perché è un ‘belloccio’.

Pensare ad un programma timonato dal tandem Cuccarini-De Martino, almeno sulla carta, è un’idea allettante oltre ad essere una soluzione per provare a contrastare lo strapotere di Mara Venier che con Domenica In, al momento, non ha rivali.

C’è poi un’altra suggestione trapelata nelle scorse ore sempre in merito alla domenica pomeriggio di Canale Cinque. Quella lanciata da Dagospia che ha spiegato che Lorella, sempre se decidesse di prendere il posto della d’Urso, andrebbe a scontrarsi con ‘Zia Mara’ per poi lasciare il posto a un programma guidato da Elisa Isoardi. L’ex compagna di Matteo Salvini gareggerebbe con Francesca Fialdini, in onda subito dopo Domenica In.

I giochi non sono ancora fatti. I vertici del Biscione continuano a ragionare su tutte le possibili soluzioni per riportare in alto il pomeriggio di Canale Cinque. Sicuramente il trio Cuccarini-De Martino-Isoardi sarebbe un bel biglietto da visita da porgere ai telespettatori per tentare di convincerli a schiodarsi da Rai Uno.