Sgarbi vince la lotta contro il tumore: “Tanta sofferenza fisica, ma resistete”

Vittorio Sgarbi ha sconfitto il cancro. Qualche mese fa, il vulcanico politico e critico d’arte, nonché personaggio televisivo onnipresente nei talk show del Bel Paese, aveva reso noto che stava affrontando una dura battaglia contro un tumore. L’annuncio era prima arrivato nel corso di un’intervista radiofonica (durante un intervento a ‘La Zanzara’, trasmissione di Radio24 condotta da Giuseppe Cruciani) e poi via social. Lo aveva fatto a modo suo, cioè senza fronzoli e in maniera colorita, raccontando di aver un “cancro alle pa…e”.

Nelle scorse ore Sgarbi, tramite un messaggio pubblicato su Facebook, ha reso noto di aver vinto la sua personale battaglia contro il tumore e ha cercato di infondere coraggio a coloro che stanno conducendo una lotta contro ogni forma di cancro.

“È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene. Ringrazio quanti si sono presi cura di me (non faccio nomi perché l’elenco sarebbe lungo) ed in particolare i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’Ospedale Regina Elena di Roma. Poi chi, ogni giorno, sta al mio fianco e fa i conti con i miei ”sgarbi”. Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire. Per questo, a chi sta affrontando una sfida come questa, dico: resistere, resistere, resistere! In c..lo alla balena. E alle capre”.

Era lo scorso marzo quando il politico per la prima volta spiegava di essere stato colpito da un ‘brutto male’, scoperto dopo aver effettuato delle analisi di routine relative al coronavirus (Sgarbi ha lottato anche contro il Covid nei mesi scorsi). L’annuncio non è stato dato in concomitanza con la scoperta della malattia.

Il critico d’arte infatti sapeva da qualche settimana di avere un cancro ma ha preferito tenere la questione riservata per un po’ di tempo. Quando lo ha reso pubblico ha anche spiegato che già da tempo era seguito da una squadra di medici. Inoltre informava di non aver avuto metastasi di nessun tipo e che lo sviluppo della patologia era circoscritto. Rimarcava anche che nel momento in cui ha saputo del cancro non ha perso la calma, restando sempre positivo circa un evolversi non drammatico della vicenda.

Sgarbi e le prese di posizioni controcorrente sul Covid

Da quando è scoppiata la pandemia, Sgarbi ha più volte preso posizioni controcorrente a riguardo del virus e delle norme promulgate dal governo per arginarlo. Il politico si è sempre schierato dalla parte dei cosiddetti ‘aperturisti’, scontrandosi in diverse occasioni con coloro che hanno invece assunto posizioni più ferree in merito alle restrizioni da adottare per fermare la diffusione del Covid.