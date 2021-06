Michele Merlo, “speranze al lumicino”: parla il padre dopo l’intervento

AGGIORNAMENTO: Michele non ce l’ha fatta, si è spento nelle scorse ore.

Michele Merlo, noto al pubblico di Amici di Maria De Filippi anche come Mike Bird, continua a lottare tra la vita e la morte. Al momento si trova in coma farmacologico e le sue condizioni restano gravissime. Lo ha confermato nelle scorse ora il padre del cantante, che è stato raggiunto dai microfoni del Tg di Bassano. Il genitore, riporta il telegiornale locale, ha dichiarato che le speranze in una ripresa del figlio “sono davvero ridotte la lumicino“. Michele continua a lottare tra la vita e la morte e le prossime ore saranno decisive per capire se riuscirà a vincere la sua battaglia più dura, quella per la sopravvivenza.

Sempre nelle scorse ore anche l’amico di Merlo, Simone Frazzetta, tramite una Stories Instagram, ha dato notizie poco felici, dicendo che la situazione di Merlo “non va bene”. Una storia drammatica quella del 28enne ex allievo del talent di Canale Cinque: mercoledì scorso è stato colpito da una leucemia fulminante, che ha innescato una emorragia cerebrale. Portato subito in ospedale, è stato operato d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì. Ieri, è trapelato sulla stampa il suo calvario. Oggi il padre fa sapere che il figlio è in coma farmacologico e che ha “speranze ridotte”.

Anche la mamma di Merlo ha rilasciato una dichiarazione in cui ha invitato tutti coloro a cui sta a cuore la situazione del figlio a pregare.

Da quando si è diffusa la notizia, sui social in tantissimi hanno espresso sostegno e vicinanza al giovane musicista e alla sua famiglia. Fan, colleghi, ex allievi di Amici, la stessa redazione del talent, vip e migliaia di altri utenti hanno cercato di far sentire la loro voce e le loro preghiere.

Tra questi anche Riki, al secolo Riccardo Marcuzzo, che proprio con ‘Bird’ si scontrò pesantemente ai tempi di Amici 16. Quell’edizione la vinse proprio Marcuzzo, mentre Merlo fu eliminato in semifinale. I due cantanti litigarono anche sui social, accusandosi reciprocamente di comportamenti scorretti. Riki ha precisato che quelle erano cose da nulla, che non contano niente. “Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”, ha scritto l’artista milanese in una Stories.