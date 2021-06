Luisa Corna annuncia le nozze con Stefano e svela: “Il piano era saltato”

Lontana dal piccolo schermo da qualche tempo, Luisa Corna non ha mai smesso di lavorare. Di recente è uscito il suo terzo album dal titolo Le Cose Vere. Dopo dieci anni, dunque, è tornata sulle scene musicali con questo nuovo progetto discografico che include molti testi scritti da lei. Il singolo che ha anticipato l’uscita, invece, si intitola Senza un Noi e parla d’amore. La canzone è stata scritta da Riccardo Brizzi e narra di una relazione più forte del tempo e del distacco. Della sua carriera professionale si è detta soddisfatta, come confidato in una intervista rilasciata al settimanale Oggi.

In ogni avventura, ha svelato la showgirl, esistono alti e bassi, ma ha realizzato molto più di quanto si aspettasse e non ha alcun rimpianto. Per quanto riguarda la vita privata Luisa Corna è felicemente innamorata di Stefano Giovino. Ufficiale dei Carabinieri e gentiluomo, è più giovane di lei di 15 anni. Sta bene, si sente sicura e serena accanto a lui. Tra loro c’è una grande intesa e quando si incontra la persona giusta l’età non conta più di tanto.

Convivere felicemente con una persona è meglio che vivere da sola. Sono sette anni che Luisa Corna e Stefano si amano e adesso è arrivato il momento di convolare a nozze. La coppia doveva sposarsi in Francia lo scorso anno. Il piano era saltato per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Hanno deciso di attendere che passi tutto perchè il loro matrimonio dovrà essere una grande festa. Non è soltanto l’uomo che ama: Stefano Gavino per Luisa Corna rappresenta tutto, anche il suo migliore amico con cui può parlare di qualsiasi cosa.

La musica è sempre stata la sua vita. Ha vinto la timidezza grazie al canto. Ha partecipato a molti programmi di successo in tutti questi anni, come Tira e Molla e Domenica In. Un personaggio che le è rimasto nel cuore è senza ombra di dubbio Fabrizio Frizzi:

“Era esattamente come appariva, sempre con il sorriso sulle labbra e si ricordava del mio compleanno. Una tragedia che se ne sia andato così presto”

Come confermato dalla stessa, il Festival di Sanremo è stata l’esperienza professionale che ricorda con più piacere. Nel 2002 ha partecipato come cantante in gara in coppia con Fausto Leali con il brano Ora che Ho Bisogno di Te senza piazzarsi sul podio.