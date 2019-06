Luisa Corna si sposa: “Ancora non abbiamo deciso, forse il prossimo anno”

Luisa Corna si sposa: la cantante aggiorna Eleonora Daniele

Il 2019 è un anno pieno zeppo di matrimoni vip. Abbiamo visto convolare a nozze tanti personaggi dello spettacolo italiano da Lorella Boccia, fino ad arrivare a Clarissa Marchese di Uomini e Donne per citarne alcune tra le ultime che hanno detto il fatidico sì. Il matrimonio arriverà anche per Luisa Corna, che a Storie Italiane di Eleonora Daniele ha aggiornato sulla data ed ha parlato (anche se poco) del futuro marito. L’annuncio delle nozze era stato dato da Mara Venier a Domenica In, in cui la Corna aveva parlato dell’amore che la lega al fidanzato, un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, più giovane di lei di ben 15 anni. Se le primissime indiscrezioni ci dicevano che le nozze sarebbero avvenute entro la fine dell’anno, ora Luisa ha spiegato bene che lei e il futuro marito ancora non sanno la data.

Luisa Corna a nozze: il futuro marito è un Ufficiale dei Carabinieri

La conduttrice tv e cantante amatissima dagli italiani e ricordata per il duetto con Fausto Leali al Festival di Sanremo 2002 si sposerà a breve. “Sono cinque anni che stiamo insieme“, ha confessato alla Daniele, “Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo per esserlo, si fida di me“. E sul matrimonio? “La proposta di matrimonio è arrivata, la risposta è stata positiva. Ma ancora dobbiamo decidere quando. Magari l’anno prossimo ma ancora non abbiamo deciso nulla“, ha spiegato la cantante. La proposta è arrivata, come ha detto la Corna, e in un giorno speciale: “Il giorno del nostro anniversario, non in ginocchio“.

Luisa Corna e Eleonora Daniele: botta e risposta sui rispetti matrimoni

Anche Eleonora Daniele si sposerà a breve con lo storico compagno Giulio. Ne aveva parlato anche lei dalla Venier specificando che le nozze saranno entro il 2019. La Corna e la Daniele sono entrambe promesse spose, allora, e in trasmissione si sono scambiate dei botta e risposta riguardanti proprio il loro giorno felice. “Ma ti sposerai prima tu“, ha detto Luisa alla Daniele che ha prontamente risposto: “Mi sa di sì“.